В Минске стартовал ЧБ по конькобежному спорту. Участие принимает и призёр Олимпиады из России

Участие в соревнованиях принимают сильнейшие конькобежцы страны, а также спортсмены из России, среди которых серебряный призер Олимпийских игр-2022 в командной гонке Сергей Трофимов. Всего же на турнире будут разыграны 16 комплектов наград, по 8 у мужчин и женщин.

Сергей Ильютик, старший тренер национальной команды Беларуси по конькобежному спорту:

Модели подготовки – это уже для национальной команды третье соревнование. Вот только-только, 10 дней назад приехали с Кубка России, с первого тапа, где выступили достаточно успешно, завоевали много медалей на командных гонках. И призовые места. Могу отметить Екатерину Слоеву – 1 500 метров. Сегодня дистанция 500 метров спринтерской дистанции и 5 000 и 3 000 – мужчины и женщины соответственно. Результаты показаны достойные для нынешнего нашего дня. Индивидуальные планы спортсмены подтверждают, и двигаемся дальше, согласно модели подготовки.