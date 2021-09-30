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Шарангович в составе «Нью-Джерси» помог переиграть ХК «Вашингтон»

30 сентября 2021 13:45
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Продолжаются предсезонные игры в рамках НХЛ. В противостоянии «Нью-Джерси» и «Вашингтона» отличился белорусский хоккеист Егор Шарангович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Шарангович в составе «Нью-Джерси» помог переиграть ХК «Вашингтон»-1

Егор Шарангович провел на льду 19 минут, забросил одну шайбу, помог поразить ворота соперника и закончил игру с показателем полезности +2. Алексей Протас, играющий за «Вашингтон», выступил скромнее. Он провел на льду 12 минут и не отметился результативными баллами. Итоговый счет встречи – 5:4 в пользу «Нью-Джерси».  

# Хоккей # Егор Шарангович # Алексей Протас # Фотофакт

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