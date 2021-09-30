Шарангович в составе «Нью-Джерси» помог переиграть ХК «Вашингтон»

Продолжаются предсезонные игры в рамках НХЛ. В противостоянии «Нью-Джерси» и «Вашингтона» отличился белорусский хоккеист Егор Шарангович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Егор Шарангович провел на льду 19 минут, забросил одну шайбу, помог поразить ворота соперника и закончил игру с показателем полезности +2. Алексей Протас, играющий за «Вашингтон», выступил скромнее. Он провел на льду 12 минут и не отметился результативными баллами. Итоговый счет встречи – 5:4 в пользу «Нью-Джерси».