Непривитых участников поместят на карантин. МОК назвал правила безопасного проведения зимней Олимпиады

Международный олимпийский комитет озвучил правила безопасного проведения зимней Олимпиады, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Все участники Игр, которые не успеют пройти вакцинацию полностью, будут помещены на 21-дневный карантин по прибытии на место соревнований.

Допуск на Олимпиаду спортсменов, которые смогут предоставить медицинское обоснование для освобождения от вакцинации, будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Все участники Игр ежедневно будут проходить тестирование на коронавирус, а на трибуны смогут попасть только граждане Китая.