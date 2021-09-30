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Непривитых участников поместят на карантин. МОК назвал правила безопасного проведения зимней Олимпиады

30 сентября 2021 12:59
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Международный олимпийский комитет озвучил правила безопасного проведения зимней Олимпиады, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Все участники Игр, которые не успеют пройти вакцинацию полностью, будут помещены на 21-дневный карантин по прибытии на место соревнований.

Непривитых участников поместят на карантин. МОК назвал правила безопасного проведения зимней Олимпиады-1

Допуск на Олимпиаду спортсменов, которые смогут предоставить медицинское обоснование для освобождения от вакцинации, будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Все участники Игр ежедневно будут проходить тестирование на коронавирус, а на трибуны смогут попасть только граждане Китая.

Непривитых участников поместят на карантин. МОК назвал правила безопасного проведения зимней Олимпиады-4

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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