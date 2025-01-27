Шарангович продлил результативную серию в НХЛ

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович продлил результативную серию в чемпионате НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Правда, голевая передача форварда не спасла его команду от поражения. «Калгари» уступил лидеру Западной конференции «Виннипегу» – 2:5.

Егор Шарангович отдал результативный пас на 36-й минуте поединка Маккензи Уигару, который сократил отставание до счета 1:2. Всего белорусский хоккеист провел на льду 20 минут, исполнил три броска в створ ворот, совершил 6 из 10 вбрасываний и заработал коэффициент полезности 0. В последних семи матчах Шарангович набрал 7 баллов.

«Виндзор» Ильи Протаса одержал победу над «Брэмптоном» в чемпионате юниорской лиги Онтарио со счетом 5:2. Белорусский нападающий набрал три балла и был признан третьей звездой матча. Илья отметился голевым дублем, сделал результативную передачу и завершил поединок с коэффициентом полезности +2. Результативная серия нашего форварда достигла пяти матчей. Он второй бомбардир своей команды и третий во всей лиге.