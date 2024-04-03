Шарангович повторил рекорд 13-летней давности по количеству заброшенных за сезон НХЛ шайб

Белорусский нападающий «Калгари Флеймз» поразил ворота «Анахайма», однако это не спасло «огненных» от капитуляции – они проиграли «уткам» со счетом 3:5. Тем не менее Егор Шарангович повторил рекорд Михаила Грабовского по количеству заброшенных шайб за один сезон в НХЛ. Это достижение было установлено 13 лет назад.