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Шарангович повторил рекорд 13-летней давности по количеству заброшенных за сезон НХЛ шайб

03 апреля 2024 11:30
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Егор Шарангович забросил 29-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шарангович повторил рекорд 13-летней давности по количеству заброшенных за сезон НХЛ шайб-1

Белорусский нападающий «Калгари Флеймз» поразил ворота «Анахайма», однако это не спасло «огненных» от капитуляции – они проиграли «уткам» со счетом 3:5. Тем не менее Егор Шарангович повторил рекорд Михаила Грабовского по количеству заброшенных шайб за один сезон в НХЛ. Это достижение было установлено 13 лет назад.

# Хоккей # Егор Шарангович

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