Детско-юношеская баскетбольная лига завершает регулярный сезон. В 2024 году в соревнованиях приняли участие 115 команд – это девочки и парни трех возрастов, рассказали в программе «СТВ-Спорт». В мае стартует «Финал четырех». И сейчас каждый матч важен для всех коллективов как первого дивизиона, так и второго.

Во вторник, 2 апреля, состоялись поединки заключительного тура группы «Г», где юноши 15-16 лет определяют сильнейших в утешительных играх. В первой дуэли дня «Минск-3» одолел «Горизонт» – 81:74. «Прибужье» и «Виктория -2» стартовали вторыми. Здесь разрыв в счете внушительный – 105:36 в пользу «Прибужья».

Виктория Карпук, главный тренер баскетбольной команды «Прибужье» (г. Брест):

Мы второй год уже участвуем в детской лиге. Как дети начали участвовать, стали как игроки расти. Стало сопротивление такое серьезное. Я думаю ребята начали более активно играть, чувствовать свою силу. Я как тренер стала видеть, чего им не хватает и над чем надо работать. Поэтому это очень хорошая практика. Я в Бресте работаю, детей очень много идет играть. Просто 100 человек пришли в прошлом году. И 1-2-е классы приходят, 8-9-е, которые вроде уже должны заканчивать, а они только для себя баскетбол открыли и хотят заниматься. Но мы берем, всех учим.

Республиканский проект позволяет специалистам в течение целого года наблюдать за юными баскетболистами со всей страны. Эта хорошая возможность не упустить талантливых ребят и раскрыть новые имена. Главная задача турнира – подготовка резерва в национальные команды.