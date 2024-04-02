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БАТЭ остался лучшим из белорусских футбольных клубов в обновлённом рейтинге УЕФА

02 апреля 2024 20:04
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УЕФА опубликовал обновленный клубный рейтинг. Лучшим из белорусских клубов остается БАТЭ, он занимает 152-е место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

БАТЭ остался лучшим из белорусских футбольных клубов в обновлённом рейтинге УЕФА-1

В прошлом сезоне борисовчане дошли до плей-офф квалификации Лиги конференций. Солигорский «Шахтер» занимает 219-е место, а действующий чемпион Беларуси минское «Динамо» – 283-е. Возглавляет рейтинг победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити». Дальше идут мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал».

# Футбол

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