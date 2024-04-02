Команда «Луч» разгромила дружину из Минской области в матче соревнований по хоккею «Золотая шайба»

Стартовал заключительный финал Республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Последний аккорд за коллективами дивизиона «Б». Это ребята, которые не являются воспитанниками спортивных школ и не имеют возможности тренироваться на ледовых аренах.
В главный старт вышли пять дружин из 38-ми. Всего участники проведут четыре игры по круговой системе. «Луч» из Витебской области в 2023 году был в числе сильнейших команд, но тогда остановился в шаге от пьедестала. Сегодня дружина настроена довести дело до победного конца. Во второй игре подопечные Павла Межуева разгромили сверстников из Минской области со счетом 11:1.
Артем Якубовский, игрок хоккейной команды «Луч» (Витебская Область):
Это большая доблесть, потому попадают туда только лучшие игроки из команды. И это надо выигрывать. Но не столько выигрывать, самое главное – это игра, сколько ни проиграл. Я тоже скажу: они хорошо играли – враги наши. Поэтому я думаю, что они тоже очень хорошие игроки и соперники.
Павел Межуев, тренер хоккейной команды «Луч» (Витебская Область):
Такие турниры – это мотивация для ребят, чтобы они могли стремиться к чему-то, чтобы не просто так катались, а чтобы знали, что можно собраться раз в год с лучшими хоккеистами республики, потренироваться, посмотреть, как они играют, поделиться опытом. Мы рады всем ребятам, то есть приходят абсолютно все, кто хочет, и все бесплатно. То есть не надо родителям тратить большие деньги, чтобы купить хоккейную амуницию. Все-таки она дорогостоящая. Это благодаря местным властям, государству, которое поддерживает и этот вид спорта в том числе.
В среду, 3 апреля, участники проведут последние поединки и после определится тройка сильнейших. Церемония награждения состоится на малом овале «Чижовка-Арены». Начало в 15:30.