Команда «Луч» разгромила дружину из Минской области в матче соревнований по хоккею «Золотая шайба»

Стартовал заключительный финал Республиканских соревнований по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Беларуси, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Последний аккорд за коллективами дивизиона «Б». Это ребята, которые не являются воспитанниками спортивных школ и не имеют возможности тренироваться на ледовых аренах.

В главный старт вышли пять дружин из 38-ми. Всего участники проведут четыре игры по круговой системе. «Луч» из Витебской области в 2023 году был в числе сильнейших команд, но тогда остановился в шаге от пьедестала. Сегодня дружина настроена довести дело до победного конца. Во второй игре подопечные Павла Межуева разгромили сверстников из Минской области со счетом 11:1.

Артем Якубовский, игрок хоккейной команды «Луч» (Витебская Область):

Это большая доблесть, потому попадают туда только лучшие игроки из команды. И это надо выигрывать. Но не столько выигрывать, самое главное – это игра, сколько ни проиграл. Я тоже скажу: они хорошо играли – враги наши. Поэтому я думаю, что они тоже очень хорошие игроки и соперники.