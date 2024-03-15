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Шарангович отметился голом и передачей в очередном матче за «Калгари»

15 марта 2024 11:40
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Гол и результативная передача Егора Шаранговича помогли «Калгари» взять верх над «Вегасом» в очередном матче чемпионата НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шарангович отметился голом и передачей в очередном матче за «Калгари»-1

Таким образом, белорус оказался причастен к двум взятиям ворот из четырех своим клубом. Огненные были сильнее с результатом 4:1. Наш форвард открыл счет в дуэли. А затем помог отличиться Мэтту Коронато. Общий айстайм составил 15 минут и 37 секунд. Таким образом, в 66 матчах сезона у Шаранговича стало 49 очков. Он занимает третье место в списке бомбардиров «Калгари».

# Хоккей

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