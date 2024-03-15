«Брест» и «Металлург» вышли вперёд в четвертьфинальных сериях Кубка Президента

«Бизоны» сотворили уже вторую сенсацию кряду, обыграв «Витебск». Причем вице-чемпион по итогам гладкого сезона не смог ни разу пробить хозяев. Счет – 4:0 в пользу «Бреста». Во второй паре «Металлург» в овертайме сломил сопротивление «Юности». Счет в сериях стал 2:1 не в пользу фаворитов. Четвертые свидания коллективов назначены на субботу, 16 марта.