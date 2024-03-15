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«Брест» и «Металлург» вышли вперёд в четвертьфинальных сериях Кубка Президента

15 марта 2024 11:38
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«Брест» и «Металлург» вышли вперед в четвертьфинальных сериях Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Брест» и «Металлург» вышли вперёд в четвертьфинальных сериях Кубка Президента-1

«Бизоны» сотворили уже вторую сенсацию кряду, обыграв «Витебск». Причем вице-чемпион по итогам гладкого сезона не смог ни разу пробить хозяев. Счет – 4:0 в пользу «Бреста». Во второй паре «Металлург» в овертайме сломил сопротивление «Юности». Счет в сериях стал 2:1 не в пользу фаворитов. Четвертые свидания коллективов назначены на субботу, 16 марта.

# Хоккей Беларуси

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