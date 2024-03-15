Хоккей. Алексей Колосов вошёл в десятку лучших молодых игроков 1-го раунда Кубка Гагарина

В Континентальной хоккейной лиге в очередной раз оценили старания Алексея Колосова, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он вошел в десятку лучших молодых игроков первого раунда Кубка Гагарина.

Именно усилия стража ворот минского «Динамо» помогали нашей дружине оставаться на плаву в сражении с победителем регулярки – «Динамо» московским. Гипер принял участие во всех матчах дружины и показал приличный процент отраженных бросков – 92,5. Коэффициент надежности составил 2,21.