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Хоккей. Алексей Колосов вошёл в десятку лучших молодых игроков 1-го раунда Кубка Гагарина

15 марта 2024 11:39
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В Континентальной хоккейной лиге в очередной раз оценили старания Алексея Колосова, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он вошел в десятку лучших молодых игроков первого раунда Кубка Гагарина.

Хоккей. Алексей Колосов вошёл в десятку лучших молодых игроков 1-го раунда Кубка Гагарина-1

Именно усилия стража ворот минского «Динамо» помогали нашей дружине оставаться на плаву в сражении с победителем регулярки – «Динамо» московским. Гипер принял участие во всех матчах дружины и показал приличный процент отраженных бросков – 92,5. Коэффициент надежности составил 2,21.

# Хоккей

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