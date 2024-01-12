Шарангович оформил хет-трик в НХЛ и стал первой звездой матча

«Калгари» камня на камне не оставил от «Аризоны» – 6:2. Половина шайб на счету нашего форварда. Причем он забрасывал и в меньшинстве, и в равных составах, и в большинстве. Суммарное время на льду составило 18 минут 23 секунды. Отметим, что данный хет-трик всего лишь второй в карьере форварда в НХЛ. Тем не менее он вышел на третье место среди белорусов в лиге по забитым голам. Больше в послужном списке имеют Андрей Костицын и Михаил Грабовский.