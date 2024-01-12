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Золото и бронзу завоевали белорусские биатлонисты на открытом чемпионате России

12 января 2024 11:39
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Двойной успех белорусской школы биатлона. И первая, и вторая наши дружины завоевали медали мужской командной гонки открытого чемпионата России в Чайковском. У нас золото и бронза, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Золото и бронзу завоевали белорусские биатлонисты на открытом чемпионате России-1

Вне конкуренции был коллектив, в который вошли Максим Воробей, Иван Тулатин, Никита Лобастов и Дмитрий Лазовский. Парни не только метко стреляли, но и оказались весьма быстрыми на лыжне. При этом они имели первый стартовый номер, что давало конкурентам определенные преимущества. Однако давление белорусы выдержали и финишировали в гордом одиночестве. А бронзовым призером стала вторая наша сборная. За нее бежали Степан Данилов, Александр Кошин, Илья Авсеенко и Павел Белько.

# Биатлон

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