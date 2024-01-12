Минское «Динамо» всухую проиграло нижегородскому «Торпедо» в КХЛ

Белорусы крайне слабо начали противостояние. Уже ко второй минуте на табло горели безрадостные 0:2. В середине второго отрезка гости забросили в третий раз. У «Динамо» оставалось немало времени, чтобы придумать ответ. Но больше цифры не менялись. Таким образом, «Торпедо» взяло реванш за недавнее поражение в родных стенах.