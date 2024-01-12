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Минское «Динамо» всухую проиграло нижегородскому «Торпедо» в КХЛ

12 января 2024 11:42
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Минское хоккейное «Динамо» не смогло продлить победную серию в чемпионате КХЛ. «Зубры» на домашнем льду всухую уступили нижегородскому «Торпедо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» всухую проиграло нижегородскому «Торпедо» в КХЛ-1

Белорусы крайне слабо начали противостояние. Уже ко второй минуте на табло горели безрадостные 0:2. В середине второго отрезка гости забросили в третий раз. У «Динамо» оставалось немало времени, чтобы придумать ответ. Но больше цифры не менялись. Таким образом, «Торпедо» взяло реванш за недавнее поражение в родных стенах.

# Хоккей

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