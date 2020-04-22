Главный тренер ГК «СКА-Минск» о победе над «Гомелем»: «Создали интригу, но выиграли и результатом довольны»

Новости Беларуси. Два матча были сыграны в мужском чемпионате Беларуси по гандболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальное первенство, напомним, не остановлено, но проходит без зрителей на трибунах.

В Минске отчаянно сражающийся за чемпионство СКА принимал «Гомель». Для того, чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на золото, армейцам непременно нужно было побеждать оппонентов. Хозяева площадки здорово начали и полностью контролировали ход поединка. Порой преимущество дружины Игоря Папруги достигало 7 мячей.