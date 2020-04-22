Главный тренер ГК «СКА-Минск» о победе над «Гомелем»: «Создали интригу, но выиграли и результатом довольны»
Новости Беларуси. Два матча были сыграны в мужском чемпионате Беларуси по гандболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Национальное первенство, напомним, не остановлено, но проходит без зрителей на трибунах.
В Минске отчаянно сражающийся за чемпионство СКА принимал «Гомель». Для того, чтобы сохранить хотя бы теоретические шансы на золото, армейцам непременно нужно было побеждать оппонентов. Хозяева площадки здорово начали и полностью контролировали ход поединка. Порой преимущество дружины Игоря Папруги достигало 7 мячей.
Но к середине второго тайма настоящий кураж поймал голкипер «Гомеля». Его отменные действия на последнем рубеже вселили в полевых игроков гостей уверенность и вскоре они нивелировали отставание. Впрочем, интрига прожила недолго. Финишный спурт, который выдали минчане, снял все вопросы о победителе. СКА сильнее – 33:27
Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Провели достаточно нормальную работу. В первом тайме все получалось. Этот вид спорта этим и славится: кто-то расслабился, кто-то собрался, кому-то чуть не повезло. Создали интригу, но, в принципе, выиграли и результатом довольны.
Во втором противостоянии вечера БГК имени Мешкова уверенно переиграл «Машеку» – 35:19. Борьба за золотые медали чемпионата продолжается.