Тренер Шантарович: «Издеваюсь сам над собой, и заставляю этих ребят издеваться. Это уже методика»

Вадим Щеглов: А что Вы тогда почувствовали?

И вот этот Дмитрий, с которым я работал цикл весь, даже, может, больше, лет 5-6 мы шли к этому, и он занял на Олимпийских играх в Сеуле 4-ое место. И я уже тогда понял, ничего никому не афишируя, я понял – я уже в чём-то разбираюсь. Мне так казалось.

Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР: Ну, я скажу, что этот путь был такой приличный. Это первый путь. Были первые пробы Олимпиады, той методики. Я в Советском Союзе работал, это были 80-ые годы – начало 80-ых. Это был 1985-86-ой, 1987-накатывался, предолимпийская неделя в Сеуле – я уже в сборной команде Советского Союза. И у меня в группе был парень со Светлогорска Баньковский Дмитрий. И в то же время, какая бы сильная в то время сборная ни была Советского Союза, всё равно индивидуальность подготовки должна была присутствовать.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Вы помните, кто из воспитанников стал первым олимпийским чемпионом?

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях» .

Владимир Шантарович:

Я почувствовал, во-первых, запах этой работы, которая мне приносит удовольствие. Она приносила мне уже удовольствие.

Вадим Щеглов:

Вот такой азарт, да?

Владимир Шантарович:

Издеваюсь сам над собой, и заставляю этих ребят издеваться. Почему? Потому что это уже методика. Это уже не жизнь в комфорте.

Это уже нужно реализовывать свои задачи, планы, отвечать за сказанное. Это как тренеру и спортсмену, если он подписывает контракт на работу со мной или с организацией, он должен трудиться. А это уже труд, это серьёзный труд профессионала.

И вот поэтому я вкус этого понял. И вот это – решить вопрос медали стоял, уже после этих Олимпийских игр в Сеуле я уже начал замахиваться как-то. Я созревал для того, чтобы решить уже такие задачи, как завоевание медали на Олимпийских играх. Но проходит ещё 4 года – всё. Раз – Советского Союза нет! Всё! Советский Союз расходится по своим «квартирам», по союзным республикам бывшим. На первый план выходят люди – не герои. Понимаете?

Также в интервью Владимир Шантарович рассказал:

– как в 70-ые жил на работе и ночевал на корабле

– о допинговом скандале 2016 года

– сколько зарабатывает

– о жене и сыне

– о мечте слышать гимн Беларуси на всех международных соревнованиях

Смотрите 26 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.