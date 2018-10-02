Советы по акклиматизации от врача белорусской юношеской олимпийской сборной

Новости Беларуси. 6 октября в Буэнос-Айресе стартуют третьи Юношеские Олимпийские игры, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Наша делегация в составе 37-ми спортсменов уже сидит на чемоданах: во вторник ребята отправятся в Аргентину. О перспективах нашей команды и о столице Игр в интервью с шефом миссии Дмитрием Довгаленком.
Ярослав Писаренко, СТВ:
Дмитрий Александрович, 2 октября команда отправляется в Буэнос-Айрес, и уже 6 числа там начинаются соревнования. В связи с этим первый вопрос: успеют ли ребята акклиматизироваться для того, чтобы удачно выступить?
Дмитрий Довгаленок, шеф белорусской миссии на III летних Юношеских Олимпийских играх:
Я думаю, что успеют, потому что в принципе мы уже проходили эту климатическую зону в Рио-де-Жанейро – это практически одна и та же Южная Америка. Поэтому для того, чтобы войти в какую-то спортивную форму, быстро акклиматизироваться там, в принципе, хватает двух дней. Самое главное, как врач команды уже докладывал для тренеров, чтобы ребята после перелета этого длинного сразу не ложились, допустим, отдыхать, а переносили до вечера свое самочувствие. А потом уже начали полный новый цикл с того, что если там наступает ночь, значит, нужно спать.