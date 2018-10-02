Советы по акклиматизации от врача белорусской юношеской олимпийской сборной

Новости Беларуси. 6 октября в Буэнос-Айресе стартуют третьи Юношеские Олимпийские игры, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Наша делегация в составе 37-ми спортсменов уже сидит на чемоданах: во вторник ребята отправятся в Аргентину. О перспективах нашей команды и о столице Игр в интервью с шефом миссии Дмитрием Довгаленком.

Ярослав Писаренко, СТВ:

Дмитрий Александрович, 2 октября команда отправляется в Буэнос-Айрес, и уже 6 числа там начинаются соревнования. В связи с этим первый вопрос: успеют ли ребята акклиматизироваться для того, чтобы удачно выступить?