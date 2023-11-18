Шансов на квалификацию нет. Сборная Беларуси по футболу готовится к матчу против Андорры

18 ноября наша национальная команда сыграет против дружины Андорры. Предыдущая встреча коллективов завершилась вничью – 0:0. Кто окажется сильнее на этот раз, узнаем ближе к ночи. Старта дуэли на нейтральном поле в Венгрии назначена на 20:00 по минскому времени.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Сразу скажу, что у нас, к сожалению, нет математических шансов на квалификацию на чемпионат Европы. Тем не менее мы серьезно готовимся к этим двум матчам, потому что – я говорил раньше и сейчас говорю – мы представляем страну и на команде большая ответственность. Футболисты это знают. Какую-то дополнительную мотивацию искать не приходится, я доволен тем, как работает команда. В прошлых матчах мы показывали хороший футбол, надеюсь, что покажем и в этих. Чтобы подтвердить уровень хорошего футбола, нам нужная победа.