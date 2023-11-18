Белорусы медально стартовали на Молодёжном чемпионате мира по тяжёлой атлетике

Турнир проходит в Мексике. Накануне в борьбу за награды вступили земляки, выступающие в весовой категории до 67 килограммов. Две медали завоевал Егор Попов. В рывке он поднял 136 килограммов. Такой результат принес ему малое серебро. А по сумме двоеборья у него бронза. Еще одно третье место занял наш Егор Гринько. В толчке он поднял 163 килограмма и завоевал малую бронзу.