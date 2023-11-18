Прямой эфир

Белорусы медально стартовали на Молодёжном чемпионате мира по тяжёлой атлетике

18 ноября 2023 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские спортсмены успешно стартовали на молодежном чемпионате мира по тяжелой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы медально стартовали на Молодёжном чемпионате мира по тяжёлой атлетике-1

Турнир проходит в Мексике. Накануне в борьбу за награды вступили земляки, выступающие в весовой категории до 67 килограммов. Две медали завоевал Егор Попов. В рывке он поднял 136 килограммов. Такой результат принес ему малое серебро. А по сумме двоеборья у него бронза. Еще одно третье место занял наш Егор Гринько. В толчке он поднял 163 килограмма и завоевал малую бронзу.

# Тяжелая атлетика # Егор Попов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Анна Соло завоевала серебряную медаль масс-старта Международной лиги биатлона
18 ноября 2023 13:00

Анна Соло завоевала серебряную медаль масс-старта Международной лиги биатлона

Уверенность и координация. Почему девушки выбирают бокс вместо фитнеса?
18 ноября 2023 12:38

Уверенность и координация. Почему девушки выбирают бокс вместо фитнеса?

Смольский и Лобастов стали призёрами масс-старта Международной лиги биатлона в Ханты-Мансийске
18 ноября 2023 08:45

Смольский и Лобастов стали призёрами масс-старта Международной лиги биатлона в Ханты-Мансийске