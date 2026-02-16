«Шахтёр» обыграл «Юность» в хоккейной экстралиге

«Шахтер» одержал 8-ю кряду викторию в экстралиге, обыграв «Юность» – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Основные события произошли в первом периоде. Хозяева повели усилиями Петрова и Гуменюка. Причем два гола разделили менее полутора минут. Но под занавес отрезка Кучкин отквитал одну шайбу. Догнать соперника команда Сергея Стася не смогла. Более того, она пропустила в пустые ворота на последней секунде. «Шахтер» побеждает и закрепляется на второй строке в таблице. Также успех сопутствовал «Динамо-Молодечно», «Могилеву» и «Лиде».