Белорусские борцы греко-римского стиля готовятся к ЧМ U23

Белорусские борцы греко-римского стиля готовятся к чемпионату мира до 23 лет, который примет Нови-Сад на следующей неделе. В составе нашей команды, которая отправится в Сербию, сильнейший секстет атлетов. Они закроют 6 весов из 10, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Ребята прошли многоступенчатый отбор в течение всего сезона. В выездном составе значится и дебютант Илья Шумчик, а также два борца, которые имеют большой опыт взрослых чемпионатов. Это участник Олимпиады в Париже Абубакар Хаслаханов и призер молодежного континентального форума Глеб Макаренко. Сбор проходит на базе национальной команды в Минске, и вступил в заключительную фазу подготовки. Тренерский штаб считает, что каждый, кто отправится в Сербию готов завоевывать награды.

Игорь Петренко, главный тренер национальной команды Беларуси по греко-римской борьбе:

Илья Валевский достаточно неплохо набирает и Илья Шумщик. Все, в принципе, ребята достойны бороться за медали. Тут, я думаю, больше как психологически они справятся с этим таким напором.

Меньше недели до старта ЧМ U23 по борьбе – оценили готовность белорусских атлетов.

Молодежный чемпионат мира стартует 20 октября. До конца года в календаре белорусских борцов еще значится международный турнир памяти Олега Караваева и Кубок Беларуси. Эти старты станут определяющими в формировании национальной команды на следующий сезон.