Прямой эфир

Шайба Егора Шаранговича попала в топ-10 лучших голов недели НХЛ

18 января 2024 13:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шайба Егора Шаранговича попала в топ-10 лучших голов 14-й недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шайба Егора Шаранговича попала в топ-10 лучших голов недели НХЛ-1

Белорусский нападающий в матче против «Аризоны» отметился вторым хет-триком в карьере НХЛ. А первая шайба и в этом матче оказалась в рейтинге лучших на минувшей неделе. Это взятие ворот расположилось на восьмом месте. Более того, Шарангович входит в тройку лучших снайперов НХЛ в 2024 году. А всего в 44 матчах нынешнего чемпионата Егор набрал 31 балл при показателе полезности -10.

# Хоккей # Егор Шарангович

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Куньлуню»
17 января 2024 20:38

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Куньлуню»

Белорусские представители пулевой стрельбы могут вернуться на международную арену
17 января 2024 20:36

Белорусские представители пулевой стрельбы могут вернуться на международную арену

На ЧБ по прыжкам в воду разыграли 2 комплекта наград – итоги второго дня соревнований
17 января 2024 19:47

На ЧБ по прыжкам в воду разыграли 2 комплекта наград – итоги второго дня соревнований