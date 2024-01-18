Шайба Егора Шаранговича попала в топ-10 лучших голов недели НХЛ

Белорусский нападающий в матче против «Аризоны» отметился вторым хет-триком в карьере НХЛ. А первая шайба и в этом матче оказалась в рейтинге лучших на минувшей неделе. Это взятие ворот расположилось на восьмом месте. Более того, Шарангович входит в тройку лучших снайперов НХЛ в 2024 году. А всего в 44 матчах нынешнего чемпионата Егор набрал 31 балл при показателе полезности -10.