Баскетболистки «Минска» и «Горизонта» вышли в финал Кубка Беларуси

Баскетболистки «Минска» и «Горизонта» стали финалистками Кубка Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Матчи за путевку в титульный поединок прошли на площадке столичного РГУОР.

А в первом поединке вечера встретились «Минск» и «Гомельские рыси». Преимущество со старта захватили подопечные Андрея Вавлева. Однако сдержать лидерские амбиции минчанок у гостий получилось во второй половине противостояния. Гомельчанки сумели навязать борьбу и заставили соперниц ошибаться. Однако добытое ранее преимущество в счете позволяло баскетболисткам «Минска» праздновать победу – 91:51.

Анатолий Рогозенко, главный тренер БК « Г омельские рыси»: Мы же понимаем, что команда «Минск» – чемпион. Сильная команда, укомплектованная профессионально. Поэтому тяжело играть с ними. Сегодня команда вторую половину выиграла. Это уже успех для нас. Поэтому девочки еще молодые, у них все впереди. Тем не менее работаем над ошибками. Команды сильные, это первая тройка, тяжело, но тем не менее без борьбы не уйдем: так же, как и сегодня, будем бороться.

Андрей Вавлев, главный тренер БК «Минск»:

Установки все не выполнены, но счет на табло, результат есть, мы в финале. Последнюю четверть отыграли совсем ни в какие ворота.

Обладателя Кубка страны узнаем в четверг, 21 декабря, тогда же станут известны и бронзовые призеры турнира.