«Шахтёр» завоевал золото ЧБ по футболу. Команда из Солигорска обыграла «Гомель»

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» досрочно завоевал золото чемпионата Беларуси, обыграв на выезде «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для «горняков» это третий чемпионский титул в суверенной истории. «Шахтер» ранее брал золото в 2005 и 2020 годах. До завершения турнира остается еще три тура, однако подопечные Алексея Баги очень спешили.

Счет открыл соперник. Обидел горняков Андрей Соловей. На перерыв команды уходили со счетом 1:0 в пользу «Гомеля». Однако на 67-й минуте Егор Филипенко смог сравнять счет. И далее для подопечных Алексея Баги все прошло так, как и планировалось. На 77-й минуте Максим Скавыш добавил своей команде еще один балл. Но нападающий «Гомеля» Вадим Побудей решил сравнять счет – 2:2. Победителя в основное время не определили, а вот в дополнительной четырехминутке мяч Егора Филипенко помог команде осуществить мечту. Итоговый счет – 3:2.