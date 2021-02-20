«Шахтёр» выиграл Суперкубок Беларуси по волейболу

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» стал обладателем Суперкубка Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В споре за почетный трофей «горняки» были сильнее извечного соперника – столичного «Строителя». Действующий чемпион превзошел оппонента практически во всех компонентах игры, хотя начиналось все для минчан вполне неплохо. Они сходу забрали первую партию – 25:19. Но дальше балом правил «Шахтер». Приезжие волейболисты вначале отыгрались 25:23, а затем забрали и оставшиеся сеты – 31:29 и 25:21.

Для подопечных Виктора Бекши нынешний Суперкубок стал третьим в истории.