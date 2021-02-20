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«Шахтёр» выиграл Суперкубок Беларуси по волейболу

20 февраля 2021 18:44
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» стал обладателем Суперкубка Беларуси по волейболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Шахтёр» выиграл Суперкубок Беларуси по волейболу-1

В споре за почетный трофей «горняки» были сильнее извечного соперника – столичного «Строителя». Действующий чемпион превзошел оппонента практически во всех компонентах игры, хотя начиналось все для минчан вполне неплохо. Они сходу забрали первую партию – 25:19. Но дальше балом правил «Шахтер». Приезжие волейболисты вначале отыгрались 25:23, а затем забрали и оставшиеся сеты – 31:29 и 25:21.

Для подопечных Виктора Бекши нынешний Суперкубок стал третьим в истории.

«Шахтёр» выиграл Суперкубок Беларуси по волейболу-4

Виктор Бекша, главный тренер ВК «Шахтер»:
Вчера на тренировке Стас Заборовский получил серьезную травму, и это немножко наш прием подорвало, но потом вышедший на замену Драпчинский, в принципе, со второй партии себя оправдал. У нас был прием, и нам было полегче. Ну и «Строитель», конечно же, та игра была регулярного чемпионата, сейчас была игра за трофей – они хотели победить, они бились, сражались, поэтому такой результат.

# Волейбол # Виктор Бекша # Владислав Драпчинский # Станислав Заборовский # Фотофакт

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