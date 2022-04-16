Очередной игровой день в АХЛ. Как выступили белорусы Протас и Сушко?

В АХЛ состоялся очередной игровой день. «Херши Беарс» Алексея Протаса в овертайме уступил фарм-клубу «Питтсбурга» со счетом 2:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В АХЛ состоялся очередной игровой день. «Херши Беарс» Алексея Протаса в овертайме уступил фарм-клубу «Питтсбурга» со счетом 2:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В двух шайбах своей команды поучаствовал белорусский нападающий – он оформил ассистентский дубль. Также Алексей один раз бросил по воротам и завершил встречу при нулевом показателе полезности.
В параллельной встрече Максим Сушко забросил шайбу и стал второй звездой матча, но его «Лихай Вэлли» уступил в овертайме «Бриджпорту» со счетом 1:2. Помимо гола, Сушко отметился двумя бросками по воротам. Форвард завершил встречу при показателе полезности «+1».