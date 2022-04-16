Очередной игровой день в АХЛ. Как выступили белорусы Протас и Сушко?

В АХЛ состоялся очередной игровой день. «Херши Беарс» Алексея Протаса в овертайме уступил фарм-клубу «Питтсбурга» со счетом 2:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В двух шайбах своей команды поучаствовал белорусский нападающий – он оформил ассистентский дубль. Также Алексей один раз бросил по воротам и завершил встречу при нулевом показателе полезности.