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Очередной игровой день в АХЛ. Как выступили белорусы Протас и Сушко?

16 апреля 2022 19:05
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В АХЛ состоялся очередной игровой день. «Херши Беарс» Алексея Протаса в овертайме уступил фарм-клубу «Питтсбурга» со счетом 2:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Очередной игровой день в АХЛ. Как выступили белорусы Протас и Сушко?-1

В двух шайбах своей команды поучаствовал белорусский нападающий – он оформил ассистентский дубль. Также Алексей один раз бросил по воротам и завершил встречу при нулевом показателе полезности.  

Очередной игровой день в АХЛ. Как выступили белорусы Протас и Сушко?-4

В параллельной встрече Максим Сушко забросил шайбу и стал второй звездой матча, но его «Лихай Вэлли» уступил в овертайме «Бриджпорту» со счетом 1:2. Помимо гола, Сушко отметился двумя бросками по воротам. Форвард завершил встречу при показателе полезности «+1».  

# Хоккей # Алексей Протас # Максим Сушко # Фотофакт

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