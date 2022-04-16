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Егор Герасимов одержал победу в квалификации теннисного турнира в Барселоне

16 апреля 2022 19:23
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Новости Беларуси. Стал известен соперник Ильи Ивашко на крупном грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне, который стартует на следующей неделе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Егор Герасимов одержал победу в квалификации теннисного турнира в Барселоне-1

Белорусский теннисист в стартовом раунде сыграет с испанцем Педро Мартинесом. Победитель этого матча в следующем круге встретится с первым сеяным, греком Стефаносом Циципасом.  

Егор Герасимов 16 апреля в первом квалификационном раунде одержал победу над итальянцем Раулем Бранкаччо со счетом 6:3, 6:2. Завтра белорусскому теннисисту предстоит встретиться с еще одним итальянцем Андреа Пеллегрино. Цена вопроса – выход в основную сетку турнира.  

# Теннис # Егор Герасимов # Илья Ивашко # Педро Мартинес # Стефанос Циципас # Рауль Бранкаччо # Андреа Пеллегрино # Фотофакт

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