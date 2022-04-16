Баскетбол. Минские «Цмоки» проиграли ЦСКА и завершили выступление в Единой лиге ВТБ

Минские «Цмоки» завершили свой 12 сезон в Единой лиге ВТБ. В последнем поединке регулярного чемпионата «драконы» сыграли в Москве с лидером турнира, ЦСКА, и потерпели поражение со счетом 54:101, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем последнюю четверть армейцы выиграли с показательным счетом 29:4. Таким образом, команда Ростислава Вергуна в этом сезоне одержала всего три победы и не пробилась в плей-офф. Такая же участь постигла и «Астану» из Нур-Султана. В одну четвертую финала вышли только российские команды. Четвертьфинальные серии начнутся 22 апреля.