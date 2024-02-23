Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении. Результаты белорусов

В Москве на базе спорткомплекса ЦСКА проходит чемпионат России по легкой атлетике в помещении. Участие в стартах принимают и белорусы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, для многих из наших атлетов этот турнир станет заключительным в зимнем сезоне. Соревнования в тройном прыжке выиграл Максим Нестеренко. Свой лучший результат белорус показал в последней, шестой попытке – 16 метров 87 сантиметров. Золото на дистанции 60 метров с барьерами завоевал еще один наш соотечественник Виталий Парахонько. В этой же дисциплине у женщин вне конкуренции была белоруска Эльвира Граборенко. В беге на 60 метров бронзовым призером стала Янина Луценко.