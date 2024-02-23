Во Владивостоке подвели итоги зимних спортивных игр «Дети Приморья»

Во Владивостоке подведены итоги первых зимних спортивных игр «Дети Приморья», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Во Владивостоке подведены итоги первых зимних спортивных игр «Дети Приморья», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В заключительный соревновательный день серебряные награды завоевала лыжная команда Беларуси в смешанной эстафете. В состав медального квартета вошли Александра Парфенова, Людмила Торубарова, Алексей Шульгат и Сергей Парфенов.
Алексей Шульгат, серебряный призер в смешанной эстафете:
Довольны результатов, конечно, рассчитывали на победу. Все молодцы, вся команда. Поддержка очень важна, команда поддерживала очень хорошо. Отдельное спасибо тренерам за подготовку лыж.
Александра Парфенова, серебряный призер в смешанной эстафете:
Мы, лыжники, уже привыкли к условиям, что погода часто меняется: то холодно, то тепло. Нам здесь не жарко, то есть очень ветрено, классно, что светит солнце и сразу поднимается настроение. Нам тут очень понравилось, но, конечно, хочется домой побыстрее, радовать родителей своими спехами, мы уже соскучились по дому.
Всего на зимних играх «Дети Приморья» белорусские спортсмены принесли в копилку национальной команды 13 наград: 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые. Отметим, белорусы удостоились золотых медалей в лыжных гонках, фигурном катании, хоккейном турнире и шорт-треке.