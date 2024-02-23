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Во Владивостоке подвели итоги зимних спортивных игр «Дети Приморья»

23 февраля 2024 17:21
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Во Владивостоке подведены итоги первых зимних спортивных игр «Дети Приморья», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во Владивостоке подвели итоги зимних спортивных игр «Дети Приморья»-1

В заключительный соревновательный день серебряные награды завоевала лыжная команда Беларуси в смешанной эстафете. В состав медального квартета вошли Александра Парфенова, Людмила Торубарова, Алексей Шульгат и Сергей Парфенов.

Во Владивостоке подвели итоги зимних спортивных игр «Дети Приморья»-4

Алексей Шульгат, серебряный призер в смешанной эстафете:
Довольны результатов, конечно, рассчитывали на победу. Все молодцы, вся команда.  Поддержка очень важна, команда поддерживала очень хорошо. Отдельное спасибо тренерам за подготовку лыж. 

Во Владивостоке подвели итоги зимних спортивных игр «Дети Приморья»-7

Александра Парфенова, серебряный призер в смешанной эстафете:
Мы, лыжники, уже привыкли к условиям, что погода часто меняется: то холодно, то тепло. Нам здесь не жарко, то есть очень ветрено, классно, что светит солнце и сразу поднимается настроение. Нам тут очень понравилось, но, конечно, хочется домой побыстрее, радовать родителей своими спехами, мы уже соскучились по дому.

Всего на зимних играх «Дети Приморья» белорусские спортсмены принесли в копилку национальной команды 13 наград: 5 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые. Отметим, белорусы удостоились золотых медалей в лыжных гонках, фигурном катании, хоккейном турнире и шорт-треке.

# Спортивные игры

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