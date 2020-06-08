Вера Лапко на турнире в Минске: «Это действительно важно, нужна игровая практика»

Новости Беларуси. Белорусская теннисная федерация возобновляет проведение турниров национального календаря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спортсмены практиковались и до этого: выступали на выставочных турнирах. Два из них завершились в минувшие выходные.

Первыми сыграли финал участницы BelGlobalGarant Cup: на этих соревнованиях выступили представительницы резерва национальной команды. Победу одержала Вера Лапко: в двух сетах она одолела Ирину Шиманович – 6:4, 6:4.

Кстати, обе спортсменки получили довольно необычные трофеи: вместо привычных наград девушкам вручили большие торты в форме кубков.

Вера Лапко, победительница турнира:

Я в принципе довольна тем, что смогла сыграть турнир, смогла поиграть матчи. Поэтому это хорошо в любом случае, даже если что-то не получилось бы. Это действительно важно, нужна игровая практика, и это действительно хороший выход из сложившейся ситуации.

Антон Дубров, директор турнира:

В целом турнир прошел хорошо, я доволен тем, что девчонки смогли выступить. Особенно Вера Лапко изъявила желание сыграть с резервом, Ира Шиманович показала класс, и по отзывам все довольны. В дальнейшем мы планируем расширяться, чтобы людей было больше, чтобы участников было больше. Надеемся, что эти турниры во время паузы помогут быть игрокам в тонусе. И это самая главная задача на этот турнир.