Прямой эфир

Молодёжная лига России по волейболу: итоги матча белорусов и россиян 16 ноября

16 ноября 2022 19:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по волейболу провела второй поединок третьего тура молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперник – «Динамо» из Ленинградской области.  

Молодёжная лига России по волейболу: итоги матча белорусов и россиян 16 ноября-1

Матч получился очень упорным. В каждом сете шла равная и принципиальная борьба. Но в итоге сильнее оказались наши парни. Счет – 20:25, 25:21, 30:28, 25:19 в пользу белорусов. Дальше им предстоит встретиться с «Зенитом» из Казани. Встреча начнется в 11:00 17 ноября.  

# Волейбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Молодёжная сборная Беларуси по хоккею уступила сборной России в заключительном матче Кубка Будущего
16 ноября 2022 19:52

Молодёжная сборная Беларуси по хоккею уступила сборной России в заключительном матче Кубка Будущего

«Для команды очень ценно». 140 юных борцов выступят на новом турнире «Каравайчик»
16 ноября 2022 16:02

«Для команды очень ценно». 140 юных борцов выступят на новом турнире «Каравайчик»

НХЛ. «Нью-Джерси» Егора Шаранговича одержал десятую победу подряд
16 ноября 2022 15:18

НХЛ. «Нью-Джерси» Егора Шаранговича одержал десятую победу подряд