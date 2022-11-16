Молодёжная лига России по волейболу: итоги матча белорусов и россиян 16 ноября

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по волейболу провела второй поединок третьего тура молодежной лиги России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперник – «Динамо» из Ленинградской области.

Матч получился очень упорным. В каждом сете шла равная и принципиальная борьба. Но в итоге сильнее оказались наши парни. Счет – 20:25, 25:21, 30:28, 25:19 в пользу белорусов. Дальше им предстоит встретиться с «Зенитом» из Казани. Встреча начнется в 11:00 17 ноября.