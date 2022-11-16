Футбол Беларуси. «Макслайн» и «Арсенал» сыграли первый стыковой матч

В первом тайме хозяева дважды огорчили гостей – на 13-й минуте Сенько красиво отправил мяч под перекладину, а на 45-й Гулецкий реализовал пенальти. Однако футболисты из Рогачева не позволили себе выпасть из игры и на старте второго тайма сумели размочить цифры на табло, отличился Корцов. Дальше команды еще по разу обменялись забитыми мячами.