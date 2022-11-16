Футбол Беларуси. «Макслайн» и «Арсенал» сыграли первый стыковой матч

Новости Беларуси. «Арсенал» обыграл «Макслайн» в первом стыковом матче чемпионата Беларуси по футболу – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Встреча прошла в Городее.
Новости Беларуси. «Арсенал» обыграл «Макслайн» в первом стыковом матче чемпионата Беларуси по футболу – 3:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Встреча прошла в Городее.
В первом тайме хозяева дважды огорчили гостей – на 13-й минуте Сенько красиво отправил мяч под перекладину, а на 45-й Гулецкий реализовал пенальти. Однако футболисты из Рогачева не позволили себе выпасть из игры и на старте второго тайма сумели размочить цифры на табло, отличился Корцов. Дальше команды еще по разу обменялись забитыми мячами.
Напомним, дружины оспаривают право в 2023 году выступать в высшей лиге. «Арсенал» защищает место в элите, а «Макслайн» пытается вырваться из первой лиги. Ответное противостояние запланировано на воскресенье, 20 ноября, в 13:00.