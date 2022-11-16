Молодёжная сборная Беларуси по хоккею уступила сборной России в заключительном матче Кубка Будущего

В Санкт-Петербурге в заключительный день турнира Кубок Будущего молодежная сборная Беларуси уступила команде России, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет – 3:0 в пользу хозяев.

Старт матча заброшенными шайбами не порадовал. Первый период закончился с нулевой ничьей. А уже во второй 20-минутке соперники дважды поразили белорусские ворота. В заключительном отрезке поединка россияне сделали счет на табло разгромным. А нашим парням забить гол престижа так и не удалось.