«Шахтёр» – чемпион! Проследили, как кубок третий раз подряд достался футболистам из Солигорска

Новости Беларуси. Завершающая неделя показала, что в нашей стране футбол есть. И еще какой! Интрига чемпионата сохранялась до последнего тура, действующий обладатель титула солигорский «Шахтер» балансировал на номинальном пьедестале. Он, как великий эквилибрист, заставлял болельщиков то громко охать, то вздыхать, то зажимать зубы и кулаки, рассказали в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. «Энергетик» посягнул на корону и лавры. Щекотал нервы и пробирался к заветной цели, не оглядываясь. Но как это всегда бывает, чем больше дыма, тем прозаичней финал. «Шахтер» стал обладателем чемпионского титула в третий раз подряд. Посеребрили себе головы студенты, ну а замкнул топ-3 БАТЭ. Артем Шукалович следил за игрой «Шахтера» в Солигорске, а Сергей Конопелько – за «Энергетиком» в Минске. Посмотрим, как это было.

Артем Шукалович, корреспондент:

Стартовый свисток в матче «Шахтера» против бобруйской «Белшины» стартовал. Команды уже в поле, они готовятся отдавать все свои эмоции. Люди еще собираются на стадионе, который и так заполнен до краев. Все хотят увидеть, как их родная команда здесь, в Солигорске, «Шахтер» сегодня поднимет кубок над головой, который станет уже, возможно, третьим кряду в истории команды. Будем надеяться, что дружины порадуют нас голами, покажут яркое выступление.

Сергей Конопелько, корреспондент:

Мы находимся на стадионе СОК «Олимпийский». Прекрасная атмосфера, несмотря на ветреную погоду. Футбол смотрится, уже три-четыре момента создали «студенты». Однако реализовать их пока не удалось. Первых семь-восемь минут преимуществом владели футболисты минского «Динамо». Сейчас слышны эмоции, бурление трибун, которые забиты практически под завязку. «Динамо» пыталось создать свой голевой шанс, к сожалению, пока неудачный. Надеюсь, взятия ворот еще будут.

Артем Шукалович:

15 минут матча уже позади. Пока что команды нас не порадовали голами. Матч преимущественно проходит у ворот бобруйского коллектива. Явных голевых моментов к 15-й минуте не было. Опасный штрафной подал седьмой номер солигорской команды Игор Иванович, он же спустя некоторое время смог отлично пройти штрафную, но не хватило на замыкании, не получилось отдать передачу или забить самому.

Сергей Конопелько:

В Минске счет 0:0 после 15 минут встречи. Преимуществом владеет «Энергетик», однако до явных стопроцентных моментов пока дело не доходило. Первые семь-восемь минут территория была полностью за «Динамо», но сейчас игра больше проходит на половине поля «бело-голубых». Как у вас, Артем?

Артем Шукалович:

А у нас к 30-й минуте счет еще открыт не был. Пока что матч продолжает проходить возле ворот бобруйской «Белшины». Отличиться смогли, конечно, гости, но, скорее, со знаком минус. Желтую карточку заработал игрок «Белшины», что привело к опасному штрафному удару, но реализовать стандарт не получилось. Нули горят на табло. Болельщики не унывают, гонят свои коллективы вперед. Конечно, преимущественно слышны кричалки «Шахтера», что неудивительно – родная трибуна, родные зрители. Но мелькают и болельщики «Белшины», которые продолжают желать победы и своему коллективу. Как дела в Минске?

Сергей Конопелько:

«Энергетик» практически полностью доминирует, «Динамо» изредка пересекают половину поля. Эти атаки считанные. Не пять, не шесть, а буквально единицы. У «Энергетика» до явных голевых моментов дело пока не доходит, но «студенты» практически полностью владеют территорией.

Артем Шукалович:

Первый тайм матча в Солигорске отгремел. Пока что горят нули. «Шахтер» находит опасный момент, но не хватает в замыкании атак, в завершении. Наверное, сейчас в раздевалке тренерский штаб проведет разговор. Замотивирует каким-то образом «горняков» к тому, что нужно все-таки доказывать, что ты чемпион, а для этого нужно забивать. Конечно, возможно, им хватит для титула и ничьей. Но хотелось бы поднять на головой кубок уверенно, чтобы не зависело ничего от исхода противоположного матча «Энергетика» и минского «Динамо». А для этого нужно, конечно, побеждать, а для победы необходимы голы, которых мы не видим. Надеемся, что все изменится во второй половине матча.

Сергей Конопелько:

Закончился первый тайм игры в Минске между «Энергетиком» и «Динамо». Счет по-прежнему 0:0. Если подвести какой-то итог первой половины встречи, то преимущество, безусловно, за «Энергетиком» – у них больше моментов, у них больше подходов. Однако до 100 % явных голевых шансов дело не доходит. К сожалению, игру нельзя назвать обоюдоострой. В основном команды борются в центре поля, либо игра проходит на половине поля «Динамо». Надеемся, вторая половина будет более яркой и интересной.

У нас наконец-то гол! Отличились «динамовцы». Это полностью меняет расклад для «студентов». Теперь им нужно забивать два гола, чтобы по-прежнему претендовать на чемпионство. «Динамовцам» этот мяч дает возможность на занятие итогового третьего места. Как у вас, Артем?

Артем Шукалович:

А у нас в Солигорске не просто гол, а целых два. Сначала на 50-й минуте «Шахтер» вперед вывел Максим Скавыш метким ударом. А затем на 56-й реализовал пенальти седьмой номер «горняков» Игор Иванович. Теперь кажется, что чемпионская гонка предрешена и золотые медали уже нашли своего обладателя. Минск, как у вас?

Сергей Конопелько:

На СОК «Олимпийский» второй гол. Отличились «бело-синие». Для «Энергетика» это существенно усложняет задачу – теперь им нужно забивать три. Что можно сказать по второму тайму? Не знаю, что сказал Артем Челядинский в перерыве, но «динамовцы» гораздо увереннее по, по крайней мере, этим минутам. Задача у «студентов» архисложная, однако трибуны их поддерживают. Они не оставляют своих любимцев, несмотря на такую тяжелую ситуацию, что отдает этим болельщикам должное.

Артем Шукалович:

А у нас здесь третий гол. Вы можете слышать, как с трибуны скандируют фамилию Максима Скавыша. Он сделал дубль, скорее всего, принес своей команде золотые медали. Конечно, праздновать победу раньше времени мы не будем, но очень похоже на то, что кубок нашел своего обладателя в этом сезоне.

Сергей Конопелько:

В Минске третий мяч! Иван Бахар просто порвал девятку ворот «Энергетика». Ликуют трибуны, динамовские болельщики. Но поклонники «студентов» приуныли. Погода ухудшилась, очень ветрено. Можно сказать, что это шторм, но «бело-синим» не мешает показывать яркую классную игру. До финального свистка менее 15 минут. Счет по-прежнему 3:0. Что хочется сказать? Исходя из результатов параллельных встреч. На данный момент БАТЭ ведет в своей встрече 2:0, а в Солигорске «Шахтер» побеждает «Белшину» 3:1. От результата сегодняшнего матча ничего не зависит. К сожалению, для «динамовцев» их крупная победа 3:0 не скажется на турнирной таблице. Они по-прежнему будут занимать итоговое четвертое место. Ну а чемпионом будет «Шахтер».

Артем Шукалович:

Солигорский «Шахтер» официально можно поздравить с третьим чемпионским титулом кряду. Итоговый счет 4:1 был установлен на стадионе «Строитель». Считанные минуты остаются до церемонии награждения. Кубок остается в Солигорске, с чем мы его и поздравляем. Главный трофей чемпионата Беларуси по футболу у «Шахтера»! Яркие моменты турнира собрали здесь.

Артем Шукалович:

Победа сегодня гарантировала вам 100 % чемпионство. Было ли какое-то волнение перед матчем, понимая, что по сути чемпионский титул зависит только от вас? Сергей Политевич, капитан ФК «Шахтер»:

Здесь, в принципе, перед каждой игрой есть волнение. Всегда, неважно, чемпионская игра или не чемпионская, сколько бы лет уже не играл, сколько бы игр не сыграл, в любом случае волнение присутствует. Но сегодня старались об этом не думать. Нам было легче: мы ни на кого не смотрели, нам нужно было просто выигрывать. Для нас это была очередная игра в чемпионате, которую просто нужно выиграть.