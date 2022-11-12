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«Вполне себе солидно, уверенно». Шульга о победе Беларуси над командой России на Кубке Президентского спортивного клуба

12 ноября 2022 19:15
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Новости Беларуси. В Минске завершился Кубок Президентского спортивного клуба по хоккею. Победитель турнира определялся в очном противостоянии сборной России до 16 лет и сборной Беларуси до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Вполне себе солидно, уверенно». Шульга о победе Беларуси над командой России на Кубке Президентского спортивного клуба-1

Первыми отличились игроки дружины Беларуси. Гол был забит в первом периоде, и до свистка на перерыв счет на табло не изменился. После антракта россияне сумели сравнять счет на табло, однако радовались наши соседи недолго. Белорусские хоккеисты смогли перехватить инициативу и вновь выйти вперед. В финальной трети наша команда забросила еще две шайбы и довела матч до победы. Итоговый счет – 4:1 в пользу сборной Беларуси до 18 лет. Благодаря этой виктории наши юниоры стали победителями Кубка Президентского спортивного клуба – 2022.

«Вполне себе солидно, уверенно». Шульга о победе Беларуси над командой России на Кубке Президентского спортивного клуба-4

Дмитрий Шульга, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Первый период у нас вообще не очень получился. Большинство сегодня довольно слабо выглядело. Оно не заладилось. Думаю, что это все-таки больше связано с нервами, ответственность была, немножко довлела над ребятами. А тут сразу пять минут, и оказались не готовы. Хорошо, что сумели выравнять матч и довести до победы. То есть в третьем периоде уже довольно неплохо выглядели.

Меня, наверное, больше порадовало не то, что мы выдохнули. Естественно, эмоции чуть подулеглись. Порадовало, что мы матч довели до конца без таких ошибок, как обычно у молодежи, что если 4:1, то начинается такой легкий бардак. Вполне себе солидно, уверенно, спокойно, без удалений, без лишних эмоций.

# Хоккей # Дмитрий Шульга # Фотофакт

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