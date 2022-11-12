Главный трофей чемпионата Беларуси по футболу у «Шахтёра»! Яркие моменты турнира

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси по футболу сезона – 2022 – уже история! Главный трофей третий раз кряду завоевал солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробности в сюжете Артема Шукаловича.

В 2022 году национальное первенство подарило нам яркие эмоции и порадовало не только зрелищными матчами. Медальная интрига сохранилась вплоть до заключительного, 30-го тура. Главное заочное противостояние между собой вели «Энергетик» и «Шахтер». Именно эти команды претендовали на чемпионский титул.

«Горняки» 12 ноября играли против бобруйской «Белшины». А студенты схлестнулись с минским «Динамо». Однако тяжелее груз ответственности был все-таки у действующих обладателей трофея. В случае победы «Шахтер» стал бы недосягаем для соперников.

Ставки были высоки как никогда. И команда с места в карьер не бросалась. Первый тайм смог порадовать опасными моментами, но не взятиями ворот. А во второй половине началась настоящая голевая феерия. «Шахта» забила четыре мяча, на которые гости смогли ответить лишь единожды. Как итог – уверенная победа солигорской команды – 4:1. Они чемпионы! В третий раз подряд.

В параллельных матчах минское «Динамо» обыграло «Энергетика». А БАТЭ справилось с «Арсеналом».

Таким образом, призовая тройка турнира выглядит следующим образом: «Шахтер» – чемпион. Студенты вторые, а БАТЭ – бронзовый призер. Минское «Динамо» закончило год на четвертой позиции.