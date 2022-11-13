«У нас двойной бан». Как белорусским легкоатлетам преодолеть европейские санкции?

В гостях программы «Спорттаймер» белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончикова-Иванова и ее тренер Сергей Иванов. Юлия Силипицкая, СТВ:

Чтобы ты Настино сохранил?

Сергей Иванов, личный тренер Анастасии Мирончик-Ивановой:

Конечно, медали, которые она завоевывала. Медали у нас стоят на самом главном месте. Я знаю для себя, что приеду к ее родителям и там все сохранено. Я просто вспоминаю, что было 13 лет назад, когда мы познакомились, что сохранилось. Наверное, только нагрудные знаки. Номера эти.

Анастасия Мирончик-Иванова, призер мира и Европы по легкой атлетике (прыжки в длину):

Мне кажется, он бы меня сохранил в сегодняшнем образе. Сергей Иванов:

В прошлом я всегда говорил: Настена, когда тебе исполнилось 28-30 лет, чтобы ты расцвела как девушка, женщина своей внешностью. Оно так и было. Когда она к этому возрасту подходила, расцветала, расцветала и расцвела. Поменять прическу. Всегда говорили, когда было лет 18: самое главное – стать блондинкой. Тебе надо покраситься. Юлия Силипицкая:

Она вообще слушается? Сергей Иванов:

Нет, она очень упрямая. Мы один раз пришли на рынок и примерили парик белый. Она сказала: посмотри, я как кукла, вообще некрасивая. Это парик был не ее. Юлия Силипицкая:

В легкой атлетике вам нужен зритель? «Без зрителей спортсмен не может жить» Анастасия Мирончик-Иванова:

Естественно, без него никуда.

Сергей Иванов:

Без зрителей спортсмен не может жить. Для кого-то зритель как какое-то препятствие. Когда спортсмен выходит, он боится этого всего: как на меня посмотрят, как отреагируют. И страшно становится. Но когда ты профессионал, ты от этих зрителей питаешься. Они дают энергию тебе, а она, когда стоит в секторе, говорит: я зрителям дарю свой результат. Анастасия Мирончик-Иванова:

Когда я лично выступаю, вижу только прыжковый сектор и сосредоточена на результате. Меня иногда спрашивают: ты слышишь, мы кричим слова поддержки? Не слышу, к сожалению, слышу только тогда, когда реализовала уже свой далекий прыжок, выхожу, и у меня мурашки всегда по коже, когда вижу эту бурю эмоций, зрителей счастливые лица. Вот тогда я их слышу, особенно, кто спереди сидит. Начинают подниматься плакаты. Юлия Силипицкая:

То есть можно сказать, что зритель это один из резервов для повышения результата? Сергей Иванов:

Конечно. Юлия Силипицкая:

А после какие ощущения? Анастасия Мирончик-Иванова:

Еще потом невозможно успокоиться до утра. Вырабатывается адреналин, эмоции счастья, что ты принес людям этот драйв. Юлия Силипицкая:

Как успокаиваешь? Сергей Иванов:

Каждый раз по-разному. Бывает, ночью пойдем погуляем по городу. Юлия Силипицкая:

Где ваши любимые места?

Сергей Иванов:

Немига, Троицкое предместье, Зыбицкая – центр города. Сейчас, когда мы пришли в центр, где Немига, мы были просто шокированы, насколько все красиво. Убрали машины, много магазинчиков. Наша столица, так как мы ездим по заграницам, превратилась в центр Европы. Юлия Силипицкая:

А подходят в Минске? Анастасия Мирончик-Иванова:

Очень часто. Не только в Минске, но и в других городах нашей страны. Меня это с одной стороны смущает, с другой – это очень приятно. Конечно, я устраиваю обнимашки, фотосессии, обязательно разговор, пусть даже и короткий. Юлия Силипицкая:

Сергей, какие чувства у тебя в этот момент? Анастасия Мирончик-Иванова:

Пожалуйста, просто общайтесь, только не трогайте. «Когда есть любовь, все эти мелочи в сторону отходят» – о семейной жизни Юлия Силипицкая:

Вы настолько долго уже вместе. Мало того что живете, вы работаете, все делаете вместе. Как вы справляетесь с таким состоянием «не надоело ли мне это»? Сергей Иванов:

Когда есть любовь, все эти мелочи в сторону отходят. Юлия Силипицкая:

Не ругаетесь? Сергей Иванов:

Ругаемся. Каждая семья ругается. Самое главное – чтобы когда ты поругался, перевести в юмор. Анастасия Мирончик-Иванова:

Мне с этим человеком ни наговориться, ни надышаться. Нам никогда не скучно вместе. У нас всегда какие-то идеи, постоянная «движуха», ребенок. Сергей Иванов:

Мы легкие на подъем. Если куда-то приезжаем, доводим это до конца. Это как в спорте, он нас и закалил.

Юлия Силипицкая:

У вас бывает отдых? Анастасия Мирончик-Иванова:

У меня уже нет, потому что я учусь сейчас. Совмещаю и тренировки, и учебу в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, и материнство, и общественную деятельность. Очень интересно, познавательно, прекрасные преподаватели. Юлия Силипицкая:

Обычно, если в такие серьезные учебные заведения люди поступают, они видят цель. Анастасия Мирончик-Иванова:

Я считаю, что спортом можно на данный момент объединить людей. Спорт объединяет, и неважно, в какой ты профессии, сфере, какой у тебя разряд. Все бегут – и я бегу. Юлия Силипицкая:

Кто поддержал? Анастасия Мирончик-Иванова:

Родители, муж, друзья, команда. В первую очередь хочу сказать, что я иду не одна, у меня есть команда людей, специалистов, единомышленников, которые видят цель, видят, как у нас дальше будет развиваться спорт. В общем, все на позитиве, все реализуемо, и мы движемся. Юлия Силипицкая:

А декрет? Анастасия Мирончик-Иванова:

Это уже потом, немножко позже. Потому что нужно помочь и спорту, и людям, а дальше будет видно. Как бог даст. Сергей Иванов:

Когда сейчас у нас выезд за границу ограничен, она черпала энергию от людей, отдавая им результатом. На сегодня она переключилась на общественную деятельность, потому что там она хочет быть полезной людям. Анастасия Мирончик-Иванова:

Я заметила в себе, что когда я занимаюсь разными сферами деятельности: танцую, пою, спорт, политика, универ, ребенок, – потом я понимаю, что мне это идет на пользу и у меня результат растет в спорте. «Результатом, который показали, мы не довольны» Юлия Силипицкая:

Если подвести итоги летнего сезона, насколько довольны или нет? Сергей Иванов:

Тем результатом, который показали, мы не довольны. Причина есть – отсутствие внутренней конкуренции. Юлия Силипицкая:

Еще не подросли?