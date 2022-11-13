«У нас двойной бан». Как белорусским легкоатлетам преодолеть европейские санкции?

В гостях программы «Спорттаймер» белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончикова-Иванова и ее тренер Сергей Иванов.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Чтобы ты Настино сохранил?
В гостях программы «Спорттаймер» белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончикова-Иванова и ее тренер Сергей Иванов.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Чтобы ты Настино сохранил?
Сергей Иванов, личный тренер Анастасии Мирончик-Ивановой:
Конечно, медали, которые она завоевывала. Медали у нас стоят на самом главном месте. Я знаю для себя, что приеду к ее родителям и там все сохранено. Я просто вспоминаю, что было 13 лет назад, когда мы познакомились, что сохранилось. Наверное, только нагрудные знаки. Номера эти.
Анастасия Мирончик-Иванова, призер мира и Европы по легкой атлетике (прыжки в длину):
Мне кажется, он бы меня сохранил в сегодняшнем образе.
Сергей Иванов:
В прошлом я всегда говорил: Настена, когда тебе исполнилось 28-30 лет, чтобы ты расцвела как девушка, женщина своей внешностью. Оно так и было. Когда она к этому возрасту подходила, расцветала, расцветала и расцвела. Поменять прическу. Всегда говорили, когда было лет 18: самое главное – стать блондинкой. Тебе надо покраситься.
Юлия Силипицкая:
Она вообще слушается?
Сергей Иванов:
Нет, она очень упрямая. Мы один раз пришли на рынок и примерили парик белый. Она сказала: посмотри, я как кукла, вообще некрасивая. Это парик был не ее.
Юлия Силипицкая:
В легкой атлетике вам нужен зритель?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Естественно, без него никуда.
Сергей Иванов:
Без зрителей спортсмен не может жить. Для кого-то зритель как какое-то препятствие. Когда спортсмен выходит, он боится этого всего: как на меня посмотрят, как отреагируют. И страшно становится. Но когда ты профессионал, ты от этих зрителей питаешься. Они дают энергию тебе, а она, когда стоит в секторе, говорит: я зрителям дарю свой результат.
Анастасия Мирончик-Иванова:
Когда я лично выступаю, вижу только прыжковый сектор и сосредоточена на результате. Меня иногда спрашивают: ты слышишь, мы кричим слова поддержки? Не слышу, к сожалению, слышу только тогда, когда реализовала уже свой далекий прыжок, выхожу, и у меня мурашки всегда по коже, когда вижу эту бурю эмоций, зрителей счастливые лица. Вот тогда я их слышу, особенно, кто спереди сидит. Начинают подниматься плакаты.
Юлия Силипицкая:
То есть можно сказать, что зритель это один из резервов для повышения результата?
Сергей Иванов:
Конечно.
Юлия Силипицкая:
А после какие ощущения?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Еще потом невозможно успокоиться до утра. Вырабатывается адреналин, эмоции счастья, что ты принес людям этот драйв.
Юлия Силипицкая:
Как успокаиваешь?
Сергей Иванов:
Каждый раз по-разному. Бывает, ночью пойдем погуляем по городу.
Юлия Силипицкая:
Где ваши любимые места?
Сергей Иванов:
Немига, Троицкое предместье, Зыбицкая – центр города. Сейчас, когда мы пришли в центр, где Немига, мы были просто шокированы, насколько все красиво. Убрали машины, много магазинчиков. Наша столица, так как мы ездим по заграницам, превратилась в центр Европы.
Юлия Силипицкая:
А подходят в Минске?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Очень часто. Не только в Минске, но и в других городах нашей страны. Меня это с одной стороны смущает, с другой – это очень приятно. Конечно, я устраиваю обнимашки, фотосессии, обязательно разговор, пусть даже и короткий.
Юлия Силипицкая:
Сергей, какие чувства у тебя в этот момент?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Пожалуйста, просто общайтесь, только не трогайте.
Юлия Силипицкая:
Вы настолько долго уже вместе. Мало того что живете, вы работаете, все делаете вместе. Как вы справляетесь с таким состоянием «не надоело ли мне это»?
Сергей Иванов:
Когда есть любовь, все эти мелочи в сторону отходят.
Юлия Силипицкая:
Не ругаетесь?
Сергей Иванов:
Ругаемся. Каждая семья ругается. Самое главное – чтобы когда ты поругался, перевести в юмор.
Анастасия Мирончик-Иванова:
Мне с этим человеком ни наговориться, ни надышаться. Нам никогда не скучно вместе. У нас всегда какие-то идеи, постоянная «движуха», ребенок.
Сергей Иванов:
Мы легкие на подъем. Если куда-то приезжаем, доводим это до конца. Это как в спорте, он нас и закалил.
Юлия Силипицкая:
У вас бывает отдых?
Анастасия Мирончик-Иванова:
У меня уже нет, потому что я учусь сейчас. Совмещаю и тренировки, и учебу в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, и материнство, и общественную деятельность. Очень интересно, познавательно, прекрасные преподаватели.
Юлия Силипицкая:
Обычно, если в такие серьезные учебные заведения люди поступают, они видят цель.
Анастасия Мирончик-Иванова:
Я считаю, что спортом можно на данный момент объединить людей. Спорт объединяет, и неважно, в какой ты профессии, сфере, какой у тебя разряд. Все бегут – и я бегу.
Юлия Силипицкая:
Кто поддержал?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Родители, муж, друзья, команда. В первую очередь хочу сказать, что я иду не одна, у меня есть команда людей, специалистов, единомышленников, которые видят цель, видят, как у нас дальше будет развиваться спорт. В общем, все на позитиве, все реализуемо, и мы движемся.
Юлия Силипицкая:
А декрет?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Это уже потом, немножко позже. Потому что нужно помочь и спорту, и людям, а дальше будет видно. Как бог даст.
Сергей Иванов:
Когда сейчас у нас выезд за границу ограничен, она черпала энергию от людей, отдавая им результатом. На сегодня она переключилась на общественную деятельность, потому что там она хочет быть полезной людям.
Анастасия Мирончик-Иванова:
Я заметила в себе, что когда я занимаюсь разными сферами деятельности: танцую, пою, спорт, политика, универ, ребенок, – потом я понимаю, что мне это идет на пользу и у меня результат растет в спорте.
Юлия Силипицкая:
Если подвести итоги летнего сезона, насколько довольны или нет?
Сергей Иванов:
Тем результатом, который показали, мы не довольны. Причина есть – отсутствие внутренней конкуренции.
Юлия Силипицкая:
Еще не подросли?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Растут, есть детки перспективные.
Сергей Иванов:
Все эти годы, что мы до этого выступали, а мы выступали здесь только на чемпионатах страны, все остальные старты были выездные. Там конкуренция и мировые люди, с которыми мы конкурировали и вместе росли. А сейчас мы боремся сами с собой. И, к сожалению, тяжело, что мало посещений людей.
Юлия Силипицкая:
Вы, наверное, один из немногих видов спорта, который не сильно выезжает в Россию. Так ли это?
Сергей Иванов:
Да, к сожалению, мы сейчас как в капкане. Россияне, легкая атлетика, они в дисквалификации находятся, и мы не можем вместе с ними выступать, потому что попадем под санкции.
Анастасия Мирончик-Иванова:
Но могут приезжать нейтральные спортсмены, но их малый процент. Но там могут приезжать спортсмены высокого уровня, олимпийского. Мария Ласицкене к нам приезжала.
Сергей Иванов:
У нас двойной бан.
Юлия Силипицкая:
Насколько сейчас из этой ситуации есть выход?
Сергей Иванов:
Шоу.
Анастасия Мирончик-Иванова:
У нас устраивать шоу, объединяться странами и дать свою альтернативу международной легкой атлетике. Объединиться странами СНГ, Китай, Арабские Эмираты. Когда будет конкуренция, когда будут две системы сражаться, – мы сами знаем это, в конкуренции рождается результат – тогда будут результаты.
Юлия Силипицкая:
Вы замахнетесь еще на очередную свою Олимпиаду?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Конечно, которая пройдет у нас в Минске, возможно, совместно с Россией.