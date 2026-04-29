«Шахтер» обыграл «Столицу» в втором матче финала чемпионата Беларуси по волейболу

29 апреля в Солигорске местный «Шахтер» во втором матче финальной серии чемпионата страны по волейболу принимал «Столицу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет команда Виктора Бекши выиграла со счетом – 25:21. Во второй партии «Столица» навязала горнякам борьбу. Команды сражались за каждый мяч, и в упорнейшей концовке верх взяла дружина из Минска – 34:32.

Первый матч этих соперников завершился в пользу «горняков» со счетом – 3:0. «Шахтер» повел в серии – 2:0.Третий поединок финальной серии до трех побед состоится в «Солигорске» 6 мая.