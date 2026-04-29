Прошли вторые четвертьфинальные матчи мужского ЧБ по баскетболу

В двух парах прошли вторые четвертьфинальные матчи мужского чемпионата Беларуси по баскетболу. В Бресте игроки «Виктории» уступили «Гродно-93» с разгромным счетом 44:104 и проиграли серию – 0:2. В Минске витебский «Рубон» был сильнее местного РГУОР (96:71) и также взял верх в серии – 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом во втором полуфинале встретятся «Гродно-93» и витебский «Рубон». Первая пара полуфиналистов – «Минск» и «Борисфен». Первые матчи серий состоятся 5 мая в Минске и 6 мая в Гродно.