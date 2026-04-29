Республиканский командный турнир по шахматам «Мемориал Виктора Купрейчика» стартовал в Минске

В Минске стартовал республиканский командный турнир по шахматам «Мемориал Купрейчика». Участие в соревнованиях принимают 18 коллективов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Денис Пащеня.
В Минске стартовал республиканский командный турнир по шахматам «Мемориал Купрейчика». Участие в соревнованиях принимают 18 коллективов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Тему продолжит Денис Пащеня.
Популяризация вида спорта и дальнейшее развитие командных турниров – вот главные задачи форума. Данные соревнования – главный командный старт в Беларуси. Вот уже 4-й год кряду он собирает участников из разных уголков страны и не только. Коллективы собираются самостоятельно, объединяя разных шахматистов с целью повысить свои навыки и побороться за награды. Здесь стремятся себя проявить как совсем юные ребята, так и ветераны.
Владимир Гинзбург, директор турнира:
Квалифицированные шахматисты принимают участие, в основном международный рейтинг. Мы пригласили команды из Смоленска, второй год у нас играют, из России приезжают. Турнир очень популярный.
Юрий Борсук, главный судья турнира:
Шахматы, конечно, всегда считаются индивидуальным видом спорта, а командное – это такой момент, который меняет шахматы почти всегда полностью. Почему? Потому что в шахматы ты играешь обычно за себя, но когда ты видишь, что, например, у твоего сокомандника плохая позиция, то тебе надо уже менять свои решения, играть на победу, либо наоборот, держать счет. То есть это меняет психологию, меняет подход, меняет и подготовку игры.
Подробнее в видео.