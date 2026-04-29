Республиканский командный турнир по шахматам «Мемориал Виктора Купрейчика» стартовал в Минске

В Минске стартовал республиканский командный турнир по шахматам «Мемориал Купрейчика». Участие в соревнованиях принимают 18 коллективов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тему продолжит Денис Пащеня.

Популяризация вида спорта и дальнейшее развитие командных турниров – вот главные задачи форума. Данные соревнования – главный командный старт в Беларуси. Вот уже 4-й год кряду он собирает участников из разных уголков страны и не только. Коллективы собираются самостоятельно, объединяя разных шахматистов с целью повысить свои навыки и побороться за награды. Здесь стремятся себя проявить как совсем юные ребята, так и ветераны.

Владимир Гинзбург, директор турнира:

Квалифицированные шахматисты принимают участие, в основном международный рейтинг. Мы пригласили команды из Смоленска, второй год у нас играют, из России приезжают. Турнир очень популярный.