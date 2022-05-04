Крэйг Вудкрофт о первой тренировке сборной в Петербурге: «Ребята были вовлечены в процесс, готовы физически»

Крэйг Вудкрофт, главный тренер хоккейной сборной Беларуси:

Сегодня получился хороший день. У нас накопилось много энергии, пока мы сюда добирались. Перед тренировкой обсудили некоторые аспекты игры, посмотрели видео, я указал на моменты, которые мы могли бы улучшить. У нас была возможность поработать над этими аспектами. Мне показалось, что ребята были вовлечены в процесс, готовы физически, получилась активная тренировка.