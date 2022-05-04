Крэйг Вудкрофт о первой тренировке сборной в Петербурге: «Ребята были вовлечены в процесс, готовы физически»
Новости Беларуси. 4 мая хоккейная сборная Беларуси провела первую тренировку в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напомним, наша команда с 5 по 8 мая примет участие в товарищеском турнире. Соперниками белорусов станут молодежная и национальная сборные России.
Крэйг Вудкрофт, главный тренер хоккейной сборной Беларуси:
Сегодня получился хороший день. У нас накопилось много энергии, пока мы сюда добирались. Перед тренировкой обсудили некоторые аспекты игры, посмотрели видео, я указал на моменты, которые мы могли бы улучшить. У нас была возможность поработать над этими аспектами. Мне показалось, что ребята были вовлечены в процесс, готовы физически, получилась активная тренировка.
В четверг, 5 мая, турнир откроется матчем национальной и молодежной сборных России, а в пятницу в борьбу вступит белорусская дружина. Команда Крэйга Вудкрофта померяется силами с национальной сборной России.
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