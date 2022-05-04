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Крэйг Вудкрофт о первой тренировке сборной в Петербурге: «Ребята были вовлечены в процесс, готовы физически»

04 мая 2022 19:53
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Новости Беларуси. 4 мая хоккейная сборная Беларуси провела первую тренировку в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Напомним, наша команда с 5 по 8 мая примет участие в товарищеском турнире. Соперниками белорусов станут молодежная и национальная сборные России.  

Крэйг Вудкрофт о первой тренировке сборной в Петербурге: «Ребята были вовлечены в процесс, готовы физически»-1

Крэйг Вудкрофт, главный тренер хоккейной сборной Беларуси:  
Сегодня получился хороший день. У нас накопилось много энергии, пока мы сюда добирались. Перед тренировкой обсудили некоторые аспекты игры, посмотрели видео, я указал на моменты, которые мы могли бы улучшить. У нас была возможность поработать над этими аспектами. Мне показалось, что ребята были вовлечены в процесс, готовы физически, получилась активная тренировка.  

Крэйг Вудкрофт о первой тренировке сборной в Петербурге: «Ребята были вовлечены в процесс, готовы физически»-4

В четверг, 5 мая, турнир откроется матчем национальной и молодежной сборных России, а в пятницу в борьбу вступит белорусская дружина. Команда Крэйга Вудкрофта померяется силами с национальной сборной России.  

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# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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