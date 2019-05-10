Шах и мат! Витебский школьник стал чемпионом мира по шахматам

Новости Беларуси. Витебский школьник стал чемпионом мира по шахматам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проходили международные соревнования в турецкой Анталии. Соперниками Егора Силича были школьники, которым, как и ему, ещё нет и 13 лет.

Спокойный и уравновешенный, сложно даже представить, что в 6 лет Егор был гиперактивным ребенком. Чтобы хоть как-то дисциплинировать сына, родители отдали его в «шахматы».

Егор Силич, чемпион мира по шахматам среди школьников:

Я попробовал все игры настольные. И уже было нечего делать. И мне папа показал игру в шахматы. Потом пошел в кружок «Шахматы». Так начал постепенно повышать свой уровень.

Робкие ходы конем тогда и уверенные шаги по клеткам сегодня. На днях Егор вернулся из турецкой Анталии чемпионом мира среди школьников.

Егор Силич:

Нужно было повторять свои дебюты, решать все время, чтобы не зевать. И, да, вторые-третьи места уже занимать не очень. Нужно стремиться к первому. Скорее всего, буду лично играть в серьезных турнирах.

Анастасия Аласания, СТВ:

Фамилия Силич в шахматных кругах достаточно известная. Сегодня ее прославляет Егор. А 80 лет назад, еще в довоенные годы, все лавры собирал Владислав – трижды чемпион БССР. Причем оба Силича не родственники – земляки.

Еще пару лет назад игры против этого парня для многих заканчивались поражением. Сегодня даже папа не рискнет разыграть партию.

Людмила Силич, мама Егора:

Играть в шахматы совершенно абсолютно не умею. Ничего в них не понимаю. Знаю так, какие-то тезисы. Папа очень переживает, потому что папа у нас играющий, который научил ребенка играть в шахматы.

Переживают на турнирах за товарища и малыши. Но, вместе с тем, каждый из них, пусть даже в тайне, мечтает когда-нибудь переиграть коллегу по команде.

- Егор Силич – с ним очень трудно играть. И выиграть, соответственно, трудно, потому что он чемпион мира в своем возрасте. Каждый хочет сильно играть. - Мы с Егором встречались в турнирах, которые проходили в Витебске, в Машерово. Ну, обыграть его мне не удается. То есть на порядок сильнее играет мальчик.

В копилке чемпиона 17 кубков разного ранга. И в этом заслуга тренерского состава, который работает с мальчиком по 2-3 часа ежедневно.