«Нам снова необходимо побеждать». «Аякс» готовится к матчу с «Тоттенхэмом»

Новости мира. Скоро определиться вторая команда, которая составит компанию «Ливерпулю» в финале Лиги Чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Амстердаме на арене Йохана Кройффа, «Аякс» постарается развить минимальное преимущество, добытое в гостях над «Тоттенхэмом».

Команда Эрика Тен Хага не может победить на родном поле три матча подряд в этой Лиге Чемпионов. Это даёт определенный шанс лондонцам. Но усложняет проход «шпор» тот факт, что Мауриссио Почеттино не сможет рассчитывать на нескольких ключевых игроков – Эрика Ламелу и Харри Кейна. Зато может сыграть Сон Хын Мин, который отбыл дисквалификацию.

Мауриссио Почеттино, главный тренер ФК «Тоттенхэм» (Великобритания): Все наши футболисты очень важны. Сон Хын Мин пропустил первый матч, но мы рады, что он с нами. Отрицательный результат первого матча, безусловно, осложняет нам задачу, но еще ничего не решено. Мы знаем, что должны выиграть и показать свой лучший футбол. Это потрясающий момент для нас.

Эрик Тен Хаг, главный тренер ФК «Аякс» (Нидерланды):

Нам снова необходимо побеждать, и мы будем решать эту задачу, используя свои сильные стороны. Играть будем только на победу, это абсолютно новая игра. На прошлой неделе нам удалось забить очень важный гол на выезде.

Сегодняшняя игра пройдет на замечательном стадионе, атмосфера будет чудесной и это должно помочь нам.