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Организаторы II Европейских игр протестируют пункт питания спортсменов

10 мая 2019 07:35
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Новости Беларуси. Со вкусом к победам. Организаторы II Европейских игр обещают 10 мая приступить к тестированию пункта питания спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы II Европейских игр протестируют пункт питания спортсменов-1

Его возвели в Студенческой деревне в Минске. Пристройка к ледовой арене в столичном микрорайоне Малиновка после Игр превратится в универсальный спортивный зал для местной детско-юношеской спортшколы.

# Европейские игры # Фотофакт

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