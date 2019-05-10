Организаторы II Европейских игр протестируют пункт питания спортсменов

Новости Беларуси. Со вкусом к победам. Организаторы II Европейских игр обещают 10 мая приступить к тестированию пункта питания спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его возвели в Студенческой деревне в Минске. Пристройка к ледовой арене в столичном микрорайоне Малиновка после Игр превратится в универсальный спортивный зал для местной детско-юношеской спортшколы.