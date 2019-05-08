«По нам буквально прошлись катком». Главный тренер «Барселоны» о проигрыше «Ливерпулю» в ЛЧ

Ливерпуль – в центре футбольной Европы и в финале Лиги чемпионов. 7 мая команда Юргена Клоппа совершила настоящее чудо: на своем поле переиграла «Барселону» – 4:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первой игре, напомним, мерсисайдцы уступили – 3:0. А после травм Наби Кейта, Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха, казалось, шансов у «Ливерпуля» в этом матче нет никаких. Но так только казалось. Дивок Ориги уже на 7-й минуте открыл счет.

Стоит отметить, что у «Барселоны» возможности отыграться были, но Алиссон Беккер свою работу выполнил блестяще, не дав Месси и команде отличиться. А второй тайм стал просто волшебным в исполнении хозяев – дубль Джорджиньо Вейналдума и еще один мяч Ориги выводят «красных» в финал Лиги чемпионов. Впервые за пять лет в главном матче турнира не будет испанской команды.

Эрнесто Вальверде, главный тренер ФК «Барселона» (Испания):

После этих двух быстрых голов Вейналдума всё было против нас. По нам буквально прошлись катком. Это ужасный итог для наших болельщиков и для нас самих. Нам очень не повезло. Но надо отдать «Ливерпулю» должное: мы попытались сыграть немного глубже, но после четвертого гола всё закончилось – мы не смогли ответить.

Самая эмоциональная часть началась уже после финального свистка. Многие игроки «Ливерпуля» попросту не могли сдержать слез. Невероятное достижение, которое кто-то уже ставит в один ряд с легендарным финалом Лиги чемпионов 2005 года. Тогда, напомним, «красные» в решающем матче отыграли три мяча у «Милана» и взяли титул.