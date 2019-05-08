«По нам буквально прошлись катком». Главный тренер «Барселоны» о проигрыше «Ливерпулю» в ЛЧ
Ливерпуль – в центре футбольной Европы и в финале Лиги чемпионов. 7 мая команда Юргена Клоппа совершила настоящее чудо: на своем поле переиграла «Барселону» – 4:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первой игре, напомним, мерсисайдцы уступили – 3:0. А после травм Наби Кейта, Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха, казалось, шансов у «Ливерпуля» в этом матче нет никаких. Но так только казалось. Дивок Ориги уже на 7-й минуте открыл счет.
Стоит отметить, что у «Барселоны» возможности отыграться были, но Алиссон Беккер свою работу выполнил блестяще, не дав Месси и команде отличиться.
А второй тайм стал просто волшебным в исполнении хозяев – дубль Джорджиньо Вейналдума и еще один мяч Ориги выводят «красных» в финал Лиги чемпионов. Впервые за пять лет в главном матче турнира не будет испанской команды.
Эрнесто Вальверде, главный тренер ФК «Барселона» (Испания):
После этих двух быстрых голов Вейналдума всё было против нас. По нам буквально прошлись катком. Это ужасный итог для наших болельщиков и для нас самих. Нам очень не повезло.
Но надо отдать «Ливерпулю» должное: мы попытались сыграть немного глубже, но после четвертого гола всё закончилось – мы не смогли ответить.
Самая эмоциональная часть началась уже после финального свистка. Многие игроки «Ливерпуля» попросту не могли сдержать слез. Невероятное достижение, которое кто-то уже ставит в один ряд с легендарным финалом Лиги чемпионов 2005 года. Тогда, напомним, «красные» в решающем матче отыграли три мяча у «Милана» и взяли титул.
Юрген Клопп, главный тренер ФК «Ливерпуль» (Великобритания):
Это было слишком. Это было ошеломляющим. Если бы мне сказали что-то перед игрой, я бы не поверил. Я говорил им, что это невозможно. Мы играли, наверное, против лучшей команды в мире. Побеждать сложно – победить и не пропустить. Я не знаю, когда такое было.
Это невероятно! Я видел Джеймса Милнера плачущим на поле после матча. Это значит так много для всех нас. Это была лучшая фаза футбола. Эта самая важная вещь в мире. Создать такую эмоциональную атмосферу было очень важно. Всё дело в игроках.
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