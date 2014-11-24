Сертифицированный тренер по кроссфиту Дмитрий Веремейчик в программе «УТРО» на СТВ

В студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» - сертифицированный тренер по кроссфиту Дмитрий Веремейчик. Он рассказал о пользе кроссфита, его отличия от других видов спорта и обычных тренеровок в тренажорном зале.

Что такое кроссфит?

Дмитрий Веремейчик, мертифицированный тренер по кроссфиту:

Кроссфит - это программа физической подготовки, которая рассчитана на все тело, таких качеств как сила, выносливость, координация, баланс.

Чем кроссфит отличается от бодибилдинга или просто фитнеса?

Дмитрий Веремейчик, мертифицированный тренер по кроссфиту:

Там более узкая направленность, кроссфит - более широкая. В кроссфите делаются упражнения из тяжелой атлетики. Что это дает? Вы получаете контроль над внешними объектами. Гимнастические упражнения, которые тоже используются в кроссфите, позволяют вам контролировать свое тело.

То есть в кроссфите все переплетается: и гимнастика, и тяжелая атлетика?

Дмитрий Веремейчик, мертифицированный тренер по кроссфиту:

Да. В этом и есть уникальность кроссфита. Все совмещается. Это дает выносливость и подготовленность. Но нельзя сказать, что это то же самое, что и УФП. Кроссфит и УФП ставят перед собой различные задачи. Если УФП - это оздоровление, то кроссфит - направлен на то, чтобы подготовить человека к любой жизненной ситуации.

Если бодибилдинг позволяет себе сделать красивую мускулатуру, то кроссфит позволит тебе долго выполнять какие-то сложные упражнения?

Дмитрий Веремейчик, мертифицированный тренер по кроссфиту:

Да, безусловно, это так. Потому что в кроссфите используются функциональные действия - это действия, которые мы выполняем в повседневной жизни. Приседания - имитация вставания со стула. Ходьба - те же выпады, только в более широком диапазоне. Штанговая тяга - это поднятие груза. К примеру, мы идем с магазина и нам надо открыть дверь. Мы поставили пакет, потом подняли его с пола. Это и есть штанговая тяга. Полная имитация твоих действий. А самое главное - тренировки по кроссфиту проходят совершенно безопасно. Те или иные упражнения естественны для нас.

Правда ли, что кроссфит используют для подготовки специалистов в службе спасения в Канаде и США?

Дмитрий Веремейчик, мертифицированный тренер по кроссфиту:

Да. Кроссфит нацелен на увеличение работоспособности и функциональной возможности организма.

В разных видах спорта качаются те или иные мышцы. Главные мышцы, которые качает кроссфит?

Дмитрий Веремейчик, мертифицированный тренер по кроссфиту:

Мышцы кора. Это не только прямая мышца живота. это целый комплекс мышц, которые отвечают за стабилизацию таза, бедер и позвоночника.

Есть и противопоказания?

Есть какие-то заболевания сердечно-сосудистой системы. Но в принципе кроссфитом может заниматься каждый.

Как обычно проходят тренировки по кроссфиту?

Дмитрий Веремейчик, мертифицированный тренер по кроссфиту:

Это не должно быть монотонно. Это должно быть весело и приносить удовольствие. В каждом упражнении вы должны использовать определенную группу мышц организма.

Откуда Вы узнали о кроссфите?

Дмитрий Веремейчик, мертифицированный тренер по кроссфиту:

18 лет хоккея дали о себе знать. Я долго искал для себя вид спорта, где бы присутствовали и элементы игры, и соревнования. И в то же время мог способствовать развитию организма. И как мне кажется, кроссфит с этим неплохо справляется.