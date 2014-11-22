В 2019 Беларусь будет принимать летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль

Кстати говоря, в Баку сегодня принято решение сделать Минск столицей Европейского юношеского олимпийского фестиваля. То есть в 2019 году (через 5 лет) провести в Беларуси юношеские олимпийские игры. Стоит отметить, что после Чемпионата мира по хоккею нашу страну все чаще и чаще включают в список претендентов на проведение спортивных состязаний планетарного уровня. Хорошую рекламу сделала страна!

Патрик Хикки, президент Европейского олимпийского комитета (Ирландия):

Минск замечательный красивый зеленый город. Спортсмены будут себя чувствовать как короли и королевы.

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22 ноября Беларусь презентовала свою заявку на проведение спортивного форума, а затем состоялось итоговое победное голосование на Генассамблее европейских олимпийских комитетов в Азербайджане.

22 ноября был подписан контракт на проведение фестиваля.

Максим Рыженков, помощник президента Республики Беларусь по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма:

Такого уровня мероприятие, олимпийское движение у нас будет первый раз, поэтому, конечно, готовиться надо. Все-таки это летние виды спорта, во многом совершенно другие арены. В целом, конечно, у нас опыт имеется. Это было принято во внимание при принятии решения, что город Минск славится хорошими традициями проведения спортивных масштабных мероприятий.

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Анастасия Дехтяр, СТВ:

Заседание Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов проходила в современном бренде Баку – огненных башнях. Бизнес-комплекс в виде полыхающих языков. Но не от этого было здесь так горячо. Белорусская делегация презентовала спортивные возможности Минска и на суд спортивным чиновникам из 49 стран Европы был представлен предполагаемый план Олимпийского фестиваля.

У нас товар – у вас купец. 22 ноября делегаты стран, желающих организовать у себя Европейский юношеский олимпийский фестиваль, пытались заинтересовать чиновников от спорта.

Патрик Хикки, президент Европейского олимпийского комитета (Ирландия):

Я был в Минске в 2011 году. У вас есть великолепные спортивные сооружения топ-уровня. Красивый и современный город, который умеет и любит проводить соревнования. Руководство вашей страны, официальные лица понимают и поддерживают спорт. Мой друг, президент Международной федерации хоккея, Рене Фазель, сказал мне, что прошедший чемпионат мира по хоккею был лучшим в истории. Я уверен, что выбор Минска — правильный выбор.

Президент национального движения Дании сменил свой «евровзгляд» на Беларусь после чемпионата мира по хоккею. Нилс Нигаард тогда впервые побывал в нашей стране. После майских хоккейных каникул в Минске, ищет возможность еще приехать к нам по спортивному поводу. Признается: проголосуют за сердце Европы.

Нилс Нигаард, президент НОК Дании:

Я был в Минске во время чемпионата мира в мае. Это был для вашей страны очень хороший опыт. Все было организовано достойно и на хорошем уровне. То, что у вас в будущем будет проходить Европейский юношеский фестиваль — здорово! Я думаю, он будет фантастично организован. Это хорошая возможность еще раз показать Беларусь во всей красе.

И вот наступил волнительный момент. Белорусская делегация презентует Минск. Внимание зала устремлено на монитор, где одна за одной сменяются фотографии современных спортивных объектов. Последние слова — добро пожаловать в Беларусь — и зал начинает аплодировать. Похоже, главные спортсмены европейских стран единодушны. И без всяких процедур голосования белорусских делегатов приглашают подписать контракт на право проведения в 2019 году Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Георгий Катулин, генеральный секретарь НОК Республики Беларуси:

Мы проводили ряд переговоров. Постоянно посещая эти мероприятия, видели, что то, как развивается спортивная база в нашей стране, как реализуется программа строительства спортивных объектов, то мы во многих случаях опережали те страны, которые уже проводили фестиваль, поэтому было принято решение, что Национальный олимпийский комитет выдвинет инициативу приглашения фестиваля в Беларусь.

Летняя юношеская олимпиада проводится в нечетный год и является комплексным спортивным мероприятием, программа которого включает соревнования по 9 видам спорта. За медали поборются больше 5 тысяч ребят в возрасте от 14 до 18 лет из 49 стран мира.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Право участия наших спортсменов — хорошая возможность подготовки спортсменов высокого класса, подрастающей молодежи к участию в стартах высокого уровня.

Здоровые амбиции и спортивный интерес. Теоретически и практически Минска готов к проведению мультиспортивного состязания. Хоть нет предела совершенству, да признаются, белорусские спортивные чиновники, удачный опыт не должен окрылять, ведь впереди снова организационная эстафета и много работы. Кто знает, возможно, юношеский олимпийский фестиваль — это очередной этап в международной спортивной карьере Беларуси.