Спорт или бизнес: сколько стоит спорт в Беларуси, как на нем заработать и кому государство окажет поддержку

Новости Беларуси. Успехи государства по улучшению спортивного имиджа страны очевидны. Если Беларусь как магнит притягивает не только золотые медали с чужих спортивных первенств, но и сами международные соревнования, это дорогого стоит. На Западе местные власти нередко доплачивают организаторам соревнований. Ведь они способствуют заполняемости гостиниц, увеличиваются продажи в магазинах, посещаемость ресторанов.

Большой спорт – это большой бизнес, сопоставимый с самыми доходными сферами экономики. Достаточно посмотреть на зарплаты спортсменов.

Когда-то он забрасывал мячи в корзину, сегодня финансами пополняет клубный кошелек. На паркете у игрока задача одна – набирать очки. Директору по маркетингу нужно и болельщиков на трибуны завлечь, и дополнительный заработок для клуба найти.

Александр Куль, директор Центра экономического развития и спортивного маркетинга баскетбольного клуба «Цмокі-Мiнск»:

У нас есть в спорткомплексе те же бассейн, сауна, тренажерный зал, фитнес-зал, где проводятся различные курсы, начиная от брейк-данса для детей, до йоги, пилатеса и другого. У нас есть одно работающее кафе, есть конференц-зал. В планах ‑ запустить не просто малое кафе, которое есть сейчас (это одно помещение), а уже практически на уровне кафе-ресторана.

Вместо привычных когда-то тренировок – теперь конференции по спортивному менеджменту. И бизнес-переговоры. Над имиджем и доходами флагмана белорусского баскетбола работает команда из 10 человек. Коммерческую машину, как признается Александр Куль, еще не разогнали, но уже запустили.

Александр Куль, директор Центра экономического развития и спортивного маркетинга баскетбольного клуба «Цмокі-Мiнск»:

Условия никто не создаст, их нужно создавать самим. Нельзя просто взять какие-то инструменты и сказать людям делать так, и все, пошло зарабатываться. Все это нужно брать, перерабатывать через себя, приспосабливать к обстановке, реагировать на быстро меняющиеся внешние факторы.

Заработки «Цмоков» пока не достигли драконовских масштабов, но планку, предложенную государством, изо всех сил стараются держать.

Александр Куль, директор Центра экономического развития и спортивного маркетинга баскетбольного клуба «Цмокі-Мiнск»:

Это достаточно реально, но это огромнейший объем работы. Мы выходили максимум на 25-30%. То есть нужно искать еще дополнительные варианты заработать деньги.

Аналогичная ситуация в игровых видах и у соседей. Московский ЦСКА – команда с, пожалуй, самой дорогой билетной политикой в российском баскетболе. Живет в основном за деньги горно-металлургической компании.

Максим Садовников, начальник коммерческого отдела баскетбольного клуба ЦСКА (Москва):

То, что большинство клубов тратят больше, чем зарабатывают – это, к сожалению, такая тенденция.

Другое дело – НБА.

Максим Садовников, начальник коммерческого отдела баскетбольного клуба ЦСКА (Москва):

Все клубы частные, нет ни одного клуба, который принадлежит городу или имеет государственный капитал. От руководства идет задача не только завоевать трофей, но и повысить финансовую эффективность.

Такая модель, понятное дело, гораздо эффективнее. Но в наших странах исторически сложилось по-другому.

Максим Садовников, начальник коммерческого отдела баскетбольного клуба ЦСКА (Москва):

В наших реалиях ситуация несколько другая. Это чаще всего какие-то политические либо социальные проекты, в которых место бизнесу отводится по остаточному принципу.

Валерий Гореликов, директор спортивно-маркетингового агентства (Минск):

Те годы, которые были выстроены до этого через финансирование через государственные структуры, породили такое отношение. Я думаю, что тот меседж, который идет от государства клубам, его нужно услышать и перестроиться менеджменту по поиску новых возможностей, новых инструментов для существования на этом рынке.

Государственную поддержку должны получать только те, кто показывает результат и зарабатывает сам.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Условия есть, и эти условия надо ужесточать с каждым годом, дабы исключить всякое финансирование клубов (они у нас коммерческие фактически) из госбюджета. Потихонечку к этому надо идти, как я вам когда-то говорил. Будут результаты – мы оперативно в бюджете найдем деньги, чтобы отблагодарить спортсмена или организацию.

Как подстегнуть клубы к самофинансированию, на этой неделе обсуждали на совещании у главы государства.

Сколько заработали сами – столько получили из госказны. Такую формулу предлагает Министерство спорта.

Александр Лукашенко:

Мне очень часто говорят: «Ах, вот если мы сейчас вот не окажем поддержку тому или иному клубу, он погибнет, спорт этот заглохнет». Пусть погибают и пусть глохнут. Публично вам об этом говорю. Нам просто любительство (аматарства, як у Беларусі кажуць) не нужно финансировать. Я люблю спорт, помощник мой любит спорт, все сидящие любят спорт. Кто плавает, кто бегает. Мы что, за это деньги получаем? За свои плаваем, бегаем, прыгаем.

Футбольному клубу «Днепр» более полувека. В этом сезоне болельщиков не радует – последняя строка турнирной таблицы Высшей лиги. Чтобы увеличить процент самоокупаемости, пояса пришлось затянуть потуже.

Дмитрий Калачев, заместитель генерального директора футбольного клуба «Днепр» (Могилев):

Мы здесь крутимся на местном уровне как можем. Как можем выживаем. Жизнь заставляет отказываться от дорогостоящих футболистов, уменьшать зарплаты, как это ни прискорбно звучит, и переходить на более реальные методы существования.

На балансе клуба – два авторынка и рынок питания. В аренду сдают все, что могут. К такой непривычной деятельности привыкать тяжело.

Дмитрий Калачев, заместитель генерального директора футбольного клуба «Днепр» (Могилев):

Даже наши предприятия сегодня не настолько богаты, чтобы оказывать нам помощь. Приходится товар у них просить, чтобы самим реализовывать. Это не так легко. Все-таки мы спортивный клуб, мы должны заниматься в первую очередь спортивной составляющей, а не бизнесом. Если бы занимались бизнесом, то не были спортивным клубом, мы бы себя свободно окупали.

Кроме 12 команд Высшей лиги 16 – в Первой и 24 – во Второй. Итого – более полусотни футбольных клубов в стране. Подавляющее большинство без львиной доли господдержки свою жизнь не представляет.

Валерий Гореликов, директор спортивно-маркетингового агентства (Минск):

Если клуб будет ставить вопрос эффективности на одно из ведущих мест, то, соответственно, не будут завышены бюджеты, и отдача денег, которые будут вложены, будет другая. Соответственно, и заработки будут другие, и помощь будет от бизнеса и государства соответствующая.

Вкладывать в клубы, не получая отдачи, государство не будет. Другое дело – детский спорт. Обязанность команд – тратить определенный процент от заработка на подрастающее поколение – к слову, прописана законом.

Михаил Мустыгин, тренер футбольного клуба «Динамо-Минск»:

Все у нас бесплатно, содержит минское «Динамо».

Мустыгины в «Динамо» – это целая династия: отец, сын и внук. Когда-то Мустыгин-старший в составе «бело-голубых» прославлял семейную фамилию. Сегодня его сын и внук растят подрастающую смену, чтобы прославлять уже «динамовское» имя. Основа наших сборных – воспитанники этой школы.

В «Динамо» хорошо понимают: вырастить великих футболистов – это не просто гордость, но еще и выгода.

Михаил Мустыгин, тренер футбольного клуба «Динамо-Минск»:

Если будет своих воспитанников выпускать академия, то мы закроем, наверное, процентов 70, а то и 80% бюджета минского «Динамо». Это огромнейшее подспорье, чтобы мы никого не возили, не привозили, а свои футболисты, мало того, что должны играть в основе минского «Динамо», мы должны еще продавать куда-то и зарабатывать деньги.

Это награды хоккеистов. Правда, сражались за них не на льду, а на траве. Процент самоокупаемости – в соответствии с бизнес-планом. К заветным 50% уже близки. На потребности команды работает и гостиница, и парковка, и тренажерный зал.

Анатолий Новицкий, директор спортивного клуба «Строитель» (Брест):

Мы каждый год чем-то прирастаем. Построили центр здоровья, открыли впервые в Брестской области новое направление – фитнес для мужчин. Оно очень пользуется популярностью среди мужчин. Поэтому нам приносит определенные доходы.

У каждого вида спорта, конечно, свои затраты. Одному такой прибыли хватит, для другого – это капля в море. Но и аудитория разная. Там, где выше популярность, больше и возможности рекламы. Гандбол – в золотой середине. Один из белорусских лидеров – брестский клуб имени Мешкова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Владимир Талашкевич, специалист по маркетингу брестского гандбольного клуа им. Мешкова:

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов заполняемость трибун у брестского гандбольного клуба на домашних матчах составила порядка 89%. 289 миллионов составила аудитория Лиги чемпионов в прошлом году. Большой плюс для спонсоров и возможность продвигать свои интересы через клуб.

За последние полтора года, именно столько действует в первой редакции Указ, призванный стимулировать самофинансирование в спорте, государственную поддержку получили около сотни клубов. Но многие из них не дотянули даже до 20% самоокупаемости.

Как еще запустить механизм спортивного маркетинга – очередные предложения на рассмотрении у главы государства. Фундамент успешного развития в Беларуси создан. Дальше – работа бизнес-планов. Деньги в спорте нужно не получать, а зарабатывать.