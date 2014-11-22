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Завершился 2 тур Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба

22 ноября 2014 17:16
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Новости Беларуси. В самом разгаре Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. 22 ноября завершился второй тур. На льду встретились команды президента Беларуси и Гомельской области. Победу одержала команда Президент. Итоговый счет 10:4

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба по спорту:
Важность этого турнира заключается в том, что профессиональные хоккеисты, закончившие свою карьеру и начавшие свою трудовую деятельность на тренерском мостике, они получают возможность продолжить игровую практику, но уже в любительском турнире.   

Хоккейная дружина президента в очередной подтвердила статус безоговорочного фаворита соревнований. Отметим, впервые в рамках этого турнира гостей принимали в Жлобинском ледовом дворце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Хоккей Беларуси # Павел Егоров

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